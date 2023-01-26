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Коммерсантъ FM
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Минфин предложил снизить до 7% ВВП порог для трат из ФНБ

Вернуть на уровень до 7% ВВП порог объема ликвидных средств, при котором возможно тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), предложили в Минфине. Он был повышен до 10% в ноябре 2021 года.

«Предлагается внести в Бюджетный кодекс... следующие изменения… При этом пороговое значение размера ликвидных средств ФНБ, увеличенного на объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, до достижения которого не допускается размещение средств ФНБ в иные финансовые активы, предлагается снизить с 10 до 7% валового внутреннего продукта»,— говорится в пояснительной записке к проекту Минфина о поправках в Бюджетный кодекс.

При этом ликвидная часть фонда не будет учитываться при «антикризисных инвестициях». На них могут направить до 4,25 трлн руб. Эти изменения, считают в министерстве, смогут поддержать российскую экономику в «сложных геополитических и макроэкономических условиях».

В ноябре 2021 года в Бюджетный кодекс были внесены поправки, повышающие до 10% ВВП лимит объема ликвидных средств ФНБ, при повышении которого их можно размещать не только на депозитах и банковских счетах в ЦБ, но и инвестировать в другие активы. Повысить порог для трат из ФНБ предложил президент России Владимир Путин.

Андрей Сапожников

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