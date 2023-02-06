АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в финансовых нарушениях

Английская премьер-лига (АПЛ) по итогам четырехлетнего расследования обвинила футбольный клуб «Манчестер Сити» в нарушении ряда финансовых правил с 2009 по 2018 год. Об этом сообщила пресс-служба АПЛ.

«Манчестер Сити» обвиняется в том, что не предоставил «точной финансовой информации, которая дает достоверное представление о финансовом положении клуба» в период с 2009 по 2018 год, а также «полную информацию о вознаграждении менеджеров в соответствующих контрактах» с 2009 по 2013 год.

Другие предполагаемые правонарушения включают несоблюдение правил UEFA, правил прибыльности и устойчивости Премьер-лиги, а также неоказание сотрудничества в расследовании. АПЛ заявила, что передала информацию о нарушениях в независимую комиссию перед конфиденциальным слушанием, которое пройдет в закрытом режиме.

На «Манчестер Сити» может быть наложен ряд санкций, а также «более широкий спектр других наказаний, которые дисциплинарная комиссия сочтет целесообразными». Если обвинения будут доказаны, у команды могут вычти очки или даже исключить из Лиги.

За период с 2009 по 2018 год «Манчестер Сити» выиграла три титула Премьер-лиги — в 2012, 2014 и 2018 годах. Это команда с самым дорогим составом игроком в мире. Его оценивают в € 1,1 млрд.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дороже всех в мире стоят футболисты "Манчестер Сити"».

Дарья Эрозбек