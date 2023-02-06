Сечин допустил отказ от фьючерсных сделок с нефтью

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что цена на российскую нефть не может формироваться в Европе. По его словам, стоимость российского ресурса должна складываться на реальных поставках. В силу этого глава госкомпании допустил отказ от фьючерсных сделок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Сечин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Игорь Сечин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Если на рынок Европы не будет поступать российская нефть, то референтной цены нет. Референтные цены будут формироваться там, куда реально поступают объемы. Придется на первом этапе, видимо, отказаться от фьючерсных сделок, расчетных фьючерсов я имею в виду, для того, чтобы отрегулировать эти рыночные показатели»,— сказал Игорь Сечин в ходе выступления на India Energy Week (цитата по ТАСС). «Как начертано в Екклесиасте: "Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать"»,— добавил глава госкомпании.

По его словам, не должно быть волнения в связи с дисконтом на российскую нефть. Глава «Роснефти» считает, что специалисты смогут решить этот вопрос.

5 декабря вступил в силу ценовой потолок на российскую нефть, введенный странами Евросоюза, G7 и Австралией. Он установлен на уровне $60 за баррель. На фоне ограничений в 2022 году Россия перенаправила свои поставки в Азию, в том числе Китай и Индию.

По данным хельсинкского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), после 5 февраля, когда в силу вступил потолок цен на российские нефтепродукты, потери российской экономики вырастут до $280 млн в день. Как сообщал «Ъ», правительство планирует привязать расчет нефтяных налогов к цене Brent. Тем самым правительство намерено побудить нефтяные компании сократить дисконты или платить больше налогов.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Добывай, но проверяй».

Лусине Баласян