Офис Зеленского выступил против любого перемирия с Россией, даже временного

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что «любая уступка» России будет означать капитуляцию. Он выступил против перемирия с Москвой, в том числе временного.

«Любые уступки — это капитуляция, и мы этого не допустим ни при каких обстоятельствах. Временное перемирие приведет лишь к следующему этапу войны в Украине»,— написал господин Подоляк в Telegram. По его словам, 11 месяцев боевых действий доказали, что Украина «может дать отпор и устоять».

В начале января Михаил Подоляк выступал против рождественского перемирия, которое предложил ввести президент России Владимир Путин. Он назвал это предложение «лицемерием».

26 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. В качестве единственного условия для мирного урегулирования он называл вывод российских войск с украинских территорий.

Анастасия Ларина