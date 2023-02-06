У дипмиссий России в Турции и Сирии нет информации о пострадавших от землетрясения россиянах

В Генеральном консульстве РФ в Стамбуле не получали обращений от российских граждан в связи с землетрясением на юго-востоке Турции. Посол РФ в Дамаске Александр Ефимов также рассказал, что информации о пострадавших в результате землетрясения россиянах не поступало, передает агентство «РИА Новости».

«В данный момент пока такой информации не поступало, мы обзваниваем граждан, чтобы отследить ситуацию»,— сообщил Александр Ефимов.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила, что землетрясение в Турции произошло в зоне, где нет российских организованных туристов. «Землетрясение произошло не в туристической зоне, далеко от нее»,— сказала ТАСС госпожа Ломидзе.

В минувшую ночь в Турции и Сирии произошли землетрясения магнитудой до 7,8. В несколько турецких и сирийских городах обрушились десятки домов, более 170 человек погибли и несколько сотен пострадали. В Турции введен самый высокий уровень тревоги.

Лусине Баласян