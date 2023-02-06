Защита экс-схиигумена Сергия обжаловала приговор за возбуждение ненависти

Адвокаты экс-схиигумена Сергия (Николай Романов) направили предварительную апелляционную жалобу на решение Бабушкинского районного суда Москвы, приговорившего бывшего священника к семи годам колонии по делу о возбуждении ненависти. Об этом сообщил адвокат Павел Бабиков. Он отметил, что мотивированная жалоба будет подготовлена защитой после получения текста приговора суда, который еще не вручен адвокатам.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Напомним, приговор экс-схиигумену Сергию и его бывшего пресс-секретарю Всеволоду Могучеву по делу о возбуждении ненависти в составе организованной преступной группы (п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ) вынесли 27 января.
Следствие считает, что конце 2019 года осужденные организовали преступную группу, деятельность которой носила «стабильный и масштабный характер» и заключалась в возбуждении в гражданах неприязни «к иудеям, католикам и мусульманам». ОПГ, по версии следствия, снимала видеоролики с проповедями экс-схиигумена и выкладывала их в интернет до 2020 года. Всего в деле фигурирует шесть эпизодов.