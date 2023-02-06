Защита экс-схиигумена Сергия обжаловала приговор за возбуждение ненависти

Адвокаты экс-схиигумена Сергия (Николай Романов) направили предварительную апелляционную жалобу на решение Бабушкинского районного суда Москвы, приговорившего бывшего священника к семи годам колонии по делу о возбуждении ненависти. Об этом сообщил адвокат Павел Бабиков. Он отметил, что мотивированная жалоба будет подготовлена защитой после получения текста приговора суда, который еще не вручен адвокатам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Напомним, приговор экс-схиигумену Сергию и его бывшего пресс-секретарю Всеволоду Могучеву по делу о возбуждении ненависти в составе организованной преступной группы (п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ) вынесли 27 января.

Следствие считает, что конце 2019 года осужденные организовали преступную группу, деятельность которой носила «стабильный и масштабный характер» и заключалась в возбуждении в гражданах неприязни «к иудеям, католикам и мусульманам». ОПГ, по версии следствия, снимала видеоролики с проповедями экс-схиигумена и выкладывала их в интернет до 2020 года. Всего в деле фигурирует шесть эпизодов.

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