FinExpertiza: число посетителей фитнес-клубов в России в 2022 году выросло на 1 млн

По итогам 2022 года число постоянных посетителей фитнес-клубов и спортивных секций в России увеличилось на 6,8% или 984 тыс. человек, достигнув 15,4 млн, следует из подсчетом FinExpertiza. Количество занимающихся вне зала сократилось на 17,9% или на 5 млн человек, до 23,4 млн. Тренировки дома или на улице прекратили 5 млн человек.

По данным компании, в прошлом году доля россиян, систематически тренирующихся вне зала, составила 17,3%, а доля постоянных посетителей фитнес-клубов — 11,4%. Сильнее всего вырос поток посетителей в спорт-клубах Тывы и Калининградской области (в три раза больше), Новгородской и Пензенской областей и на Алтае (в два раза больше), а также Карелии (на 85%), Мордовии (76,1%), Кировской (75,5%), Орловской (70%) и Амурской областей (60,5%).

В 20 регионах число посетителей фитнес-клубов и спортивных секций снизилось. Самое заметное снижение выявили в Чукотском автономном округе (на 72,9%), Ямало-Ненецком автономном округе (55,2%), Ульяновской (40,9%) и Псковской областях (39,3%),

Еврейской автономной области (31,8%), Рязанской области (31,7%), Красноярском крае (30,8%), Сахалинской области (30,7%), Северной Осетии (30,3%) и Свердловской области (26,7%).

Относительно численности населения больше всего предпочтение занятиям спортом в клубах отдавали жители Чечни (21,1% жителей республики), Ненецкого автономного округа (19,3%), Севастополя (18,4%), Санкт- Петербурга (17,7%), Москвы (17,3%), Хабаровского края (16,2%), Астраханской области (15,6%), Карелии (15,5%), Магаданской (15,3%) и Новгородской областей (14,4%).

Мужчины ходят в фитнес-клубы в России немного чаще, чем женщины — в 2022 году среди их посетителей было 54% мужчин и 46% женщин.

Расчеты FinExpertiza основаны на данных Росстата. Опрос проводился среди россиян в возрасте от 3 до 79 лет.

В декабре президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева говорила, что расходы в отрасли с 2020-го по 2022-й выросли на 20–25%. Речь идет, в частности, про обслуживание тренажерного парка, который быстро устаревает. Санкции привели к уходу с российского рынка 20% крупных поставщиков фитнес-оборудования из Европы и США, эту продукцию приходится доставлять через третьи страны.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Фитнес-индустрия возвращается в форму».

Лаура Кеффер