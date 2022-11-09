Беговые дорожки свернули на восток

Санкции привели к уходу с российского рынка 20% крупных поставщиков фитнес-оборудования из Европы и США. Эта продукция сейчас доставляется через третьи страны. Фитнес-клубам приходится переориентироваться на покупку азиатских тренажеров, а для ремонта существующего инвентаря — использовать комплектующие вышедшего из строя оборудования. Для некоторых клубов это грозит оттоком посетителей, привыкших заниматься на европейских тренажерах, предупреждают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

С марта 2022 года из-за введения западных санкций с российского рынка ушли 11 из 50 крупных компаний, занимавшихся поставками фитнес-оборудования, говорится в исследовании Национального фитнес-сообщества (НФС). Там не уточняют, о каких именно игроках идет речь, но поясняют, что это российские юрлица, специализировавшиеся на поставке продукции премиальных брендов. В частности, по словам президента НФС Елены Силиной, речь идет о тренажерах Life Fitness, Cybex и Hammer Strength, Precor и Panattа. Партнеры Technogym сократили присутствие и сейчас «распродают остатки продукции», добавляет она.

В глобальных офисах этих компаний не ответили на запросы “Ъ”. От прямых поставок в РФ отказались пять крупных зарубежных производителей оборудования, знает президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.

В основном с рынка уходят западные производители, напрямую поставлявшие в РФ оборудование, российские дистрибуторы продолжают ввозить тренажеры из ЕС через третьи страны, поясняет гендиректор FitOn (поставщик спортивного инвентаря) Сергей Иванов. В Fitproject также сообщили “Ъ”, что продолжают поставлять оборудование Panatta.

Сложившаяся ситуация приводит к постепенному переделу рынка фитнес-оборудования, отмечает Ольга Киселева: «На смену ушедшим европейским игрокам приходят производители из Китая и Южной Кореи». Это подтверждается данными НФС, согласно которым растут поставки из Китая и Тайваня. Но Елена Силина предупреждает, что речь идет об оборудовании эконом-класса, емкость рынка которого оценивается в 20 млрд руб. в год.

В то же время, по словам Сергея Иванова, премиальное оборудование из-за сложностей с поставками подорожало в среднем на 30–40%. Поэтому, продолжает он, большинство клубов рассматривают варианты переориентации на другие тренажеры. Если человек привык заниматься на Technogym, переходить на другие тренажеры ему может быть некомфортно, замечает Ольга Киселева.

Елена Силина считает, что на фоне ухода с рынка поставщиков оборудования 75% клубов почувствовали дефицит комплектующих и нехватку запчастей.

Остро проблема стоит для премиальных сетей, испытывающих сложности с ремонтом оборудования. «Операторы фитнес-клубов по-разному решают проблему: кто-то ищет новые каналы поставок в частном порядке, кто-то использует комплектующие старых тренажеров»,— госпожа Силина.

Ольга Киселева добавляет, что клубы активно покупают подержанное оборудование и запчасти в профильных группах в соцсетях. Ремонтными работами вместо профессиональных дилеров занимаются наработавшие экспертизу сторонние специалисты, отмечает она. Директор по развитию сети Xfit Ирина Троска говорит, что сложности с поставками оборудования возникают из-за возросших сроков поставок, роста стоимости.

Вышедшее из строя оборудование клубы, по словам эксперта, сейчас действительно ремонтируют силами местных специалистов, а не в рамках гарантийного обслуживания. Закупку бывшего в обороте оборудования клубы пока не ведут, но используют для ремонта детали старых тренажеров, подтверждает она.

В то же время, по мнению Елены Силиной, сложности с поставками оборудования и его ремонтами могут негативно сказаться на восприятии клубов потребителями: «Если клиенты будут видеть большое количество неисправных тренажеров, они начнут уходить в другие сети». Рост расходов сетей на оборудование также может влиять на стоимость абонементов, добавляет она.

С малым спортивным оборудованием (коврики, гантели и т. д.) ситуация полегче, так как есть возможность переориентироваться на закупки у российских производителей, говорит Ирина Троска. По оценке НФС, сейчас в России 300 компаний выпускают такую продукцию.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев