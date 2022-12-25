Фитнес-индустрия возвращается в форму

Фитнес-индустрия в уходящем году так и не смогла достичь показателей 2019 года. К проблемам, которые возникли в разгар пандемии, прибавились новые, связанные с обострением геополитической напряженности. За последние два года рынок потерял порядка 40% игроков. В то же время есть и позитивные сдвиги: так, в третьем квартале выручка в годовом выражении выросла на несколько процентов. Такие данные приводят в Национальном фитнес-сообществе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ FM” спросил участников отрасли, как они оценивают текущее положение дел и что ждут от 2023 года. В ближайшее время ситуация на рынке начнет понемногу меняться в лучшую сторону, надеется президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева: «Если говорить про деньги, которые мы зарабатываем, то мы почти выровнялись по отношению к 2019 году. Но это не значит, что отрасль хорошо себя чувствует, потому что расходы с 2020-го по 2022-й выросли на 20-25%. Это означает, что бизнес существует в маржинальности до 2%.

Речь идет, в частности, про обслуживание тренажерного парка, который быстро устаревает. Все комплектующие поставляются благодаря параллельному импорту, ведь большинство техники производится в США и Европе. Кроме того, выросли коммунальные платежи, арендная плата не снижается. Что касается 2023 года, то мы прогнозируем очень небольшие темпы прироста, в 3-4%.

Кажется, что сейчас ситуация немножко стабилизировалась, и есть шанс, что отрасль будет продолжать хоть чуть-чуть расти».

Положение игроков фитнес-индустрии сильно различается в разных регионах страны, отметила генеральный директор сетей Orange Fitness и City Fitness Анастасия Юсина. Кроме того, по ее словам, непросто пришлось тем, кто делал ставку на корпоративных клиентов: «Год был очень рваный, тяжелый, происходило много такого, что выбивало из колеи. События конца февраля 2022-го недели на три практически полностью остановили продажи.

У нас сеть достаточно неоднородная, фитнес-залы находятся в разных регионах, в разных городах. Конечно, больше всего в плане спроса пострадали клубы, которые располагались в бизнес-центрах или в деловых кварталах. Ведь многие западные компании ушли из России, релоцировали сотрудников или отправили их на удаленку. Так что по тем залам, которые ориентировались на корпоративных клиентов, это очень сильно ударило. Но, если честно, мы ждали большего падения, поэтому очень рады, что все-таки спрос восстановился, и надеемся, что все вернется на круги своя».

Некоторые небольшие игроки отрасли в нынешней нелегкой ситуации чувствуют себя даже лучше, чем крупные сетевые клубы, — за счет индивидуального подхода им удается сохранять постоянных клиентов. Об этом рассказал “Ъ FM” руководитель студии персонального тренинга ProfFit Игорь Савиткин: «Год прошел без потерь посетителей. У нас небольшой клуб семейного плана, и наш тренерский состав к каждому гостю относится очень внимательно. Поэтому я бы сказал, что год прошел стабильно, без потрясений, несмотря на все происходящее. В планах на следующий год у нас расширении студии, организация кардиозоны. Нам, наверное, даже проще, чем каким-то сетевым клубам».

По данным Национального фитнес-сообщества, сегодня для того, чтобы открыть небольшую студию, требуются минимальные вложения в 1 млн руб.

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