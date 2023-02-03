Зеленский: ВСУ не будут сдавать Бахмут

Вывод украинских войск из Бахмута (прежнее название — Артемовск) не обсуждается, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Ранее сегодня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что за удержание Бахмута страна платит высочайшую цену. Он также подчеркнул, что украинские военные отступать от Бахмута не намерены.

«Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем»,— сказал господин Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам саммита Украина—ЕС (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Бои за Бахмут продолжаются с лета 2022 года. По информации Павла Кириленко, председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации, в результате боевых действий город был разрушен более чем на 60%.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников