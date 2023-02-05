В 2023 году Россия поставит Белоруссии вертолеты Ми-35М и самолеты Су-30СМ

Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны ВС Белоруссии Андрей Лукьянович сообщил, что в текущем году белорусские военные получат российские вертолеты Ми-35М и самолеты Су-30СМ, передает агентство БЕЛТА.

Господин Лукьянович сообщил, что ВС Белоруссии в этом году также получат маловысотные радиолокационные комплексы «Роса» белорусского производства для аэротехнических войск. Две недели назад Белоруссия получила новый российский ЗРК ТОР-М2К. Он отметил, что белорусские пилоты уже переучены на управление Ми-35М. «Мы отслеживаем все тенденции и новинки, которые появляются у наших западных партнеров, и у нас есть силы и средства, которые способны защитить наше воздушное пространство»,— добавил господин Лукьянович.

2 февраля завершились российско-белорусские учения военной авиации, которые начались 16 января. В маневрах были задействованы аэродромы и полигоны военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии. В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о создании совместной группировки войск России и Белоруссии. По его словам, она необходима из-за угроз со стороны Запада. Господин Лукашенко сообщал, что в группировку войдет вся белорусская армия, численность которой составляет около 70 тыс. человек. Со стороны России в группировку войдут 9 тыс. человек.

Эрдни Кагалтынов