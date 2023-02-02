Российско-белорусские учения военной авиации завершены

Минобороны Белоруссии отчиталось о завершении летно-тактических учений Вооруженных сил России и Белоруссии. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале белорусского ведомства.

«Продемонстрирована высокая слаженность в работе штабов, а также уверенные совместные действия белорусских и российских летчиков. Авиационным компонентом региональной группировки войск (сил) выполнен широкий спектр практических задач»,— сказано в нем. Учения носили оборонительный характер, следует из сообщения.

16 января Минобороны Белоруссии сообщило о начале летно-тактических учений авиации российских и белорусских армий. В маневрах были задействованы аэродромы и полигоны военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии.

В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о создании совместной группировки войск России и Белоруссии. По его словам, она необходима из-за угроз со стороны Запада. Господин Лукашенко сообщал, что в группировку войдет вся белорусская армия, численность которой составляет около 70 тыс. человек. Со стороны России в группировку войдут 9 тыс. человек.

Олеся Павленко