ПСЖ обсуждает с Месси продление контракта

Футбольный советник французского клуба «Пари Сен-Жермен» Луис Кампос заявил, что ФК ведет переговоры о продлении контракта с 35-летним аргентинским нападающим Лионелем Месси.

«Мы ведем переговоры. Я не могу этого скрывать, я бы хотел, чтобы он был вовлечен в этот проект, чтобы он мог продолжить с нами»,— сообщил господин Кампос французской телекомпании TF1 (цитата по AFP).

Аргентинец перешел в ПСЖ из «Барселоны» в 2021 году по двухлетнему контракту с возможностью продления еще на один год. Он — семикратный обладатель «Золотого мяча», также выиграл чемпионат мира в Катаре в декабре.

О результатах перехода в ПСЖ читайте в публикации «Ъ» «Приходно-доходная операция».

Мария Федотова