Приходно-доходная операция

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Переход Лионеля Месси из «Барселоны» в ПСЖ, состоявшийся прошлым летом, позволит парижской команде побить клубный рекорд по доходам. Как заявил изданию L’Equipe глава департамента ПСЖ по работе со спонсорами Марк Армстронг, сезон парижане завершат с доходом в €700 млн, что сразу на €60 с лишним млн лучше даже показателей последнего доковидного сезона 2018/19. Вклад Месси в достижение таких результатов, полагают в клубе, весьма значителен. Его приход обеспечил появление новых спонсоров, рост продаж товаров с клубной символикой, увеличил заполняемость трибун. Впрочем, если учитывать зарплату Месси, может оказаться так, что весь рост доходов она и «съела».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В этом сезоне ПСЖ одних только фирменных футболок реализовал 1 млн штук — из них 60% с фамилией Месси

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters В этом сезоне ПСЖ одних только фирменных футболок реализовал 1 млн штук — из них 60% с фамилией Месси

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Глава департамента ПСЖ по работе со спонсорами Марк Армстронг в интервью изданию L’Equipe высоко оценил финансовую отдачу от решения клуба подписать контракт с Лионелем Месси. Напомним, что аргентинец перебрался в Париж летом прошлого года, после того как истек его контракт с «Барселоной». То есть ПСЖ он достался без выплаты компенсации каталонцам. По словам господина Армстронга, у ПСЖ благодаря Месси появилось сразу 11 новых спонсоров. Да и прежние решили продлить соглашения. Марк Армстронг отметил, что подписание контракта с аргентинцем стало своего рода катализатором, придавшим мощный импульс переговорам, шедшим уже какое-то время, но не завершавшимся достижением соглашений. В итоге, согласно прогнозам клуба, в нынешнем сезоне доход ПСЖ только по спонсорским и рекламным контрактам составит €310 млн.

Положительно появление Месси сказалось и на продажах товаров с клубной символикой. В этом сезоне парижане одних только фирменных футболок реализовали 1 млн штук. Из них 60% с фамилией Месси. По словам господина Армстронга, только за первую половину сезона ПСЖ получил от продажи атрибутики (включает не только футболки, а вообще все товары с клубной символикой) €41 млн. При этом суммарный объем продаж, по всей видимости, выше. В официальном онлайн-магазине ПСЖ реплики игровых футболок стоят от €107 до €147. Получается, что миллион футболок должен был бы принести значительно больше €100 млн. Но значительная, если не львиная, доля дохода остается производителю амуниции (ПСЖ выступает в форме под брендом Jordan, принадлежащим Nike). Заметим также, что, согласно подсчетам маркетплейса Lovethesales.com, самыми востребованными футболками среди болельщиков в мире были все же не те, на которых значится фамилия Месси, а те, на которых написано «Криштиану Роналду». Утверждается, что после перехода португальца в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году объем продаж маек с его именем превысил £187 млн (€221 млн) против £103 млн (€122 млн) футболок от Месси.

Подписание контракта с Месси хорошо сказалось и на заполняемости трибун. Выручка от проведения матчей выросла с €93 млн в сезоне 2019/20 до €132 млн в текущем первенстве (оно завершится 21 мая, но парижане еще в конце апреля обеспечили себе титул).

В общей сложности доходы ПСЖ по итогам сезона составят €700 млн. Это клубный рекорд. Предыдущий был установлен в последнем доковидном сезоне 2018/19 — €637 млн. Отметим, что до отметки в €700 млн в прошлом сезоне не добралась вообще ни одна команда. В отчете Deloitte Money League на первом месте значился «Манчестер Сити» — €645 млн. ПСЖ занимал шестое с показателем €556 млн. Вряд ли, впрочем, стоит ждать подъема парижан в лидеры. Ведь не только у них ситуация улучшилась после отмены ковидных ограничений. Больше того, весьма вероятно, что реальной финансовой отдачи от роста доходов, связываемых с Месси, ПСЖ не ощутит. На прошлой неделе издание Forbes обнародовало рейтинг наиболее высокооплачиваемых спортсменов мира. Первое место в нем занял как раз Месси. Его доходы за прошлый год составили $130 млн (€123,8 млн). Из них $75 млн (€71,3 млн) зарплата и бонусы, начисляемые в ПСЖ, а $55 млн (€52,2 млн) — деньги от спонсорских и рекламных контрактов. Иными словами, прироста дохода в €63 млн в сезоне текущем по сравнению с сезоном 2018/19, похоже, не хватает даже на оплату услуг аргентинца.

Александр Петров