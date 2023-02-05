Россия вывела на орбиту четвертый метеоспутник «Электро-Л»

Гидрометеорологический спутник «Электро-Л» №4 выведен на орбиту, сообщила пресс-служба «Роскосмоса» в Telegram-канале. Спутник был запущен с Байконура на ракете «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 сегодня, 5 февраля, в 12:12 мск.

Спутник «Электро-Л» позволяет получать независимые метеоданные с орбиты Земли каждые 15–30 минут, что повышает эффективность прогнозов погоды и позволяет своевременно выдавать штормовые и экстренные сообщения при выявлении чрезвычайных ситуаций, следует из пресс-релиза ведомства.

В 2023 году «Роскосмос» планирует запустить еще восемь спутников, предназначенных для наблюдения за земной поверхностью. Речь идет о следующих космических аппаратах: «Кондор-ФКА» №1,«Обзор-Р» №1, «Ресурс-П» №4, два аппарата «Метеор-М» №2.3–2.4, два спутника «Ионосфера» №1–2 и «Арктика-М» №2.

Эрдни Кагалтынов