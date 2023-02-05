Цены на квартиры в новостройках Екатеринбурга за месяц выросли на 2,6%

В Екатеринбурге за месяц цены на квартиры в новостройках выросли на 2,6% и на 10,8% за год. Согласно данным «ЦИАН.Аналитики», в феврале 2022 года средняя стоимость одного квадратного метра в уральской столице составляла 112 тыс. руб. В январе 2023 года стоимость поднялась до 121 тыс. руб., а в феврале составила уже 124,1 тыс. руб.

Как пишет «Ъ» со ссылкой на данные сервиса «Авито Недвижимость», средняя стоимость лота в России, на сегодняшний день составляет 5,6 млн руб. За месяц этот показатель сократился на 1,4%, хотя за год вырос на 6%. Эксперты отмечают, что относительно стабильный новостной фон, который наблюдался в последние два месяца в стране, привел к небольшому оживлению спроса на рынках новостроек крупнейших городов. При этом, существенного изменения цен сейчас ждать не стоит.

Подробнее о ситуации на рынке новостроек в стране — в материале «Цены следуют за спросом».

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