Пожертвовать будущим, но выполнить план

Прошлая неделя запомнилась резонансным заявлением главы Совета федерации Валентины Матвиенко о необходимости ввести мораторий на действие закона о госзакупках (44-ФЗ) на время военной операции РФ на Украине. Это должно позволить регионам без оглядки на долгие и сложные процедуры быстрее «осваивать» средства. Идея, однако, даже при беглом взгляде вряд ли реализуема без масштабной перестройки системы закупок: к 44-ФЗ привязаны механизмы распределения и финансирования госзаказа, у бюджета просто исчезнут основания за него платить. Переписывание же отдельных норм закона, чтобы региональные власти могли тратить деньги без оглядки на бюджетные лимиты, о чем позже рассказал уже замглавы Совфеда Николай Журавлев (это, видимо, ключевая проблема, и вызвавшая мечты об отмене 44-ФЗ: Минфин не раз объяснял регионам, что платить за госзаказ дороже они могут только ценой отказа от иных закупок), потребует немалого времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диана Галиева

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Диана Галиева

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Очевидно, что нужда в расширении и ускорении финансирования госзаказа вызвана потребностью предприятий в инвестициях в условиях роста спроса на их продукцию при сжатии импорта. На модернизацию и повышение зарплат (см. стр. 2) для роста производительности нужны средства, и вариантов здесь немного: это либо приток частных денег, либо расширение бюджетных вливаний, на котором, по сути, и настаивают в Совфеде.

С ростом неопределенности частные инвесторы все настойчивее требуют покрытия рисков и участия в их проектах государства, а созданный Белым домом механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений с опорой на новые технологичные производства (он дает новым проектам конкурентное преимущество перед старыми за счет гарантий неухудшения условий работы) пока заполнить разрывы спроса не позволяет.

Рост же бюджетных вливаний в конструкции, предложенный госпожой Матвиенко (даже если опустить соображение о том, что отменить предлагается проконкурентный и антикоррупционный закон), послужит в первую очередь сохранению старых производств, уходу с рынка которых и должны были способствовать новые инвестпроекты в рамках СЗПК. Инвестиции в поддержание работы старых заводов ради заполнения сиюминутных дефицитов приведут к росту концентрации на рынках и надолго закроют их для новых и эффективных предприятий.

При этом фокус на поддержку госзаказом единственных поставщиков смещается уже давно — и аргумент о том, что новая волна бесконтрольных госинвестиций приведет все же к их прорывной модернизации, вряд ли может быть принят. Подход может дать эффект на отдельных производствах — и госзаказ будет исполнен. Однако цена такой точечной «модернизации» промышленности экономике России известна по 1990-м годам: при возврате к рынку и конкуренции шансов у нее будет немного.