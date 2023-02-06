Пожертвовать будущим, но выполнить план

Прошлая неделя запомнилась резонансным заявлением главы Совета федерации Валентины Матвиенко о необходимости ввести мораторий на действие закона о госзакупках (44-ФЗ) на время военной операции РФ на Украине. Это должно позволить регионам без оглядки на долгие и сложные процедуры быстрее «осваивать» средства. Идея, однако, даже при беглом взгляде вряд ли реализуема без масштабной перестройки системы закупок: к 44-ФЗ привязаны механизмы распределения и финансирования госзаказа, у бюджета просто исчезнут основания за него платить. Переписывание же отдельных норм закона, чтобы региональные власти могли тратить деньги без оглядки на бюджетные лимиты, о чем позже рассказал уже замглавы Совфеда Николай Журавлев (это, видимо, ключевая проблема, и вызвавшая мечты об отмене 44-ФЗ: Минфин не раз объяснял регионам, что платить за госзаказ дороже они могут только ценой отказа от иных закупок), потребует немалого времени.
Диана Галиева
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Очевидно, что нужда в расширении и ускорении финансирования госзаказа вызвана потребностью предприятий в инвестициях в условиях роста спроса на их продукцию при сжатии импорта. На модернизацию и повышение зарплат (см. стр. 2) для роста производительности нужны средства, и вариантов здесь немного: это либо приток частных денег, либо расширение бюджетных вливаний, на котором, по сути, и настаивают в Совфеде.
С ростом неопределенности частные инвесторы все настойчивее требуют покрытия рисков и участия в их проектах государства, а созданный Белым домом механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений с опорой на новые технологичные производства (он дает новым проектам конкурентное преимущество перед старыми за счет гарантий неухудшения условий работы) пока заполнить разрывы спроса не позволяет.
Рост же бюджетных вливаний в конструкции, предложенный госпожой Матвиенко (даже если опустить соображение о том, что отменить предлагается проконкурентный и антикоррупционный закон), послужит в первую очередь сохранению старых производств, уходу с рынка которых и должны были способствовать новые инвестпроекты в рамках СЗПК. Инвестиции в поддержание работы старых заводов ради заполнения сиюминутных дефицитов приведут к росту концентрации на рынках и надолго закроют их для новых и эффективных предприятий.
При этом фокус на поддержку госзаказом единственных поставщиков смещается уже давно — и аргумент о том, что новая волна бесконтрольных госинвестиций приведет все же к их прорывной модернизации, вряд ли может быть принят. Подход может дать эффект на отдельных производствах — и госзаказ будет исполнен. Однако цена такой точечной «модернизации» промышленности экономике России известна по 1990-м годам: при возврате к рынку и конкуренции шансов у нее будет немного.