С начала января в Петербурге открылось 40 новых кафе и ресторанов

За январь в Санкт-Петербурге запустили порядка 40 новых проектов в сфере кафе и ресторанов. Об этом пишет 5 февраля «Деловой Петербург».

Среди открытий фастфуд, диско-бары, большие семейные рестораны в торговых комплексах и спальных районах. Трендом последнего времени становится уменьшение числа заведений с грузинской кухней в пользу гастробаров.

Так, на Невском, 44 открылось новое стритфуд-кафе «Борщ», а недалеко от станции метро «Лесная» заведение «Папа раков» с упором на соответствующих речных.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что певица Anna Asti откроет бар на Конюшенной площади в Петербурге.

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