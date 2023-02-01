Певица Anna Asti откроет бар на Конюшенной площади в Петербурге

Певица Anna Asti, автор песни «По барам» решила открыть свое собственное заведение в Санкт-Петербурге. «Сплетни бар» начнет работу 10 февраля на Большой Конюшенной площади, 2.

Сама певица выступила идейным вдохновителем проекта. Днем заведение будет представлять собой гастро-бар с ресторанной посадкой, а ночью – pre-party бар с авторскими коктейлями и концептуальной винной картой с диджей-сетами. Меню будет состоять из блюд европейской и азиатской кухонь.

Работать бар в Петербурге будет ежедневно, с 12:00 до 5:00 утра. В ближайшем будущем откроют заведения в Москве, Дубае и других мегаполисах.

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