Загородная недвижимость теряет в цене

Стоимость загородной недвижимости снизится в 2023 году. Согласно прогнозам сервиса «Авито Недвижимость», падение цен на такие объекты может составить 8-10%. Эта тенденция связана со спросом, отмечается в исследовании портала. По итогам четвертого квартала 2022-го интерес россиян к покупке загородного жилья снизился на 17%, при этом спрос на частные дома уменьшился на 13%, а на дачи — на 34%. Меньше всего пострадали таунхаусы, интерес к ним упал всего на 3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Обычно с ноября по март на этом рынке недвижимости нет активности, однако в этом году ожидать оживления к весне тоже не стоит, отметил директор головного офиса компании «Бест-недвижимость» Шамиль Кочекаев: «Сегмент загородной недвижимости — это некое излишество, которое могут позволить себе далеко не все наши сограждане. Одна из причин — это ценник, который нельзя так сразу выставить, потому что в этом сегменте жилья он менее всего подвержен абсолютной оценке. То есть это всегда условная величина. Потому что в случае с квартирами так или иначе цена выстраивается по аналогиям, а на рынке загородной недвижимости аналогий не очень много, там, как говорится, оценивают объекты кто во что горазд. Более или менее четко можно понять, сколько стоит земля, а вот с тем, что на ней построено, совсем другой вопрос.

Кроме того, ввиду обстоятельств, которые нам принесла жизнь, прогнозируется падение уровня экономической активности и доходов граждан. Из-за этого в первую очередь пострадает рынок недвижимости, в частности, коммерческий и загородный сегменты. Так что мы ждем снижения цен. И вряд ли на рынке последует оживление с началом весны, в отличие от прошлых лет. Уже сейчас на загородную недвижимость не так уж много покупателей.

На одного потенциального клиента приходятся десятки таких объектов. В нашей компании в декабре доля сделок в этом сегменте составила менее 1%».

Между тем падение стоимости загородной недвижимости не коснется элитных объектов, прогнозируют в сервисе «Авито». Однако продавцы дорогих домов могут понижать стоимость на этапе переговоров с потенциальным покупателем, подчеркнул владелец компании AIM Илья Менжунов:

«Январь, кстати, на удивление был достаточно активным, уже пошли сделки. Что касается стоимости недвижимости, то я бы сейчас разделил этот рынок. По моему мнению, он будет жестко сегментированным. Первая категория — это всем известные качественные локации на Новой Риге, Успенском и Киевском шоссе. Если это хороший поселок, то не думаю, что там может сильно цена упасть, тем более если это новый проект.

Вторая — объекты на остальных направлениях, особенно если они уже давно на рынке, то, мне кажется, что до середины этого года как минимум тенденции к росту цен нет. Скорее всего даже будет падение стоимости, причем скрытое. То есть люди не станут открыто объявлять о понижении цены, но во время переговоров может быть предложен некий дисконт».

Вместе с тем в начале января 2023 года ситуация даже относительно эконом-сегмента была другой — коттеджи в Подмосковье подорожали за 2022 год почти на 5,5%. При этом, по словам аналитиков рынка, факторов для роста цен не было.

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Яна Загоровская