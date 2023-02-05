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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 347-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 5 февраля

5 февраля вступили в силу ограничения (потолок цен) на торговлю нефтепродуктами из России, введенные Евросоюзом, G7 и Австралией. Канада отправила Украине первый танк Leopard 2 немецкого производства. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло и корреспонденты «Первого канала» попали под обстрел в Запорожской области. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ»

9:13. ДНР намерена восстановить около 20 крупных заводов и комбинатов, в их числе Азовский судоремонтный завод, «Азовмаш», «Азовсталь» и другие — председатель правительства республики Виталий Хоценко.

9:02. Спасатели извлекли тело женщины из-под обломков жилого дома в Донецке, который был поврежден при обстреле — МЧС ДНР. Накануне вечером спасатели нашли под завалами тело мужчины.

8:33. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло и корреспонденты «Первого канала» попали под обстрел в Запорожской области, никто не пострадал, сообщил ТАСС. По информации агентства, группа посещала позиции добровольческих отрядов и частей, где служат мобилизованные из Северной Осетии.

8:30. Женщинам, занимающим посты в госорганах и органах местного самоуправления Украины, разрешено пересекать границу вместе со своими несовершеннолетними детьми или с целью посещения их за границей — Государственная пограничная служба Украины. Ранее украинское правительство запретило госслужащим выезжать за границу без уважительной причины.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:28. Канада отправила Украине первый танк Leopard 2 немецкого производства — министр обороны Канады Анита Ананд. В январе Оттава анонсировала поставку Киеву четырех танков.

8:23. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он рассмотрит возможность поставок вооружения Украине.

8:21. 5 февраля вступили в силу ограничения (потолок цен) на торговлю нефтепродуктами из России, введенные Евросоюзом, G7 и Австралией. Импорт российских нефтепродуктов и транспортировки их морским путем по цене выше предельной запрещена.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 346-й

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