Лифты устремились вниз

Резкое снижение в прошлом году темпов строительства жилья и коммерческой недвижимости привело к падению производства лифтов в России на треть. В свою очередь, региональные власти сократили закупки такого оборудования из-за роста цен на него и уменьшения объемов финансирования. Эксперты не рассчитывают на изменение ситуации в этом году. К докризисным показателям отрасль сможет вернуться в лучшем случае не раньше 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В 2022 году в России производство лифтов снизилось на 30% год к году, до 21,6 тыс. штук, а эскалаторов выпущено всего девять единиц, что на 65% меньше, чем в 2021 году, следует из оперативных данных Росстата. Самое серьезно сокращение — на 84% — зафиксировано на Дальнем Востоке, в Сибири — на 47%, на северо-западе страны — на 44%, в центральной части — на 27%, на Северном Кавказе — на 25%, в Поволжье — на 14%. Только на Урале отмечен рост производства в три раза.

В первой половине 2022 года падение объемов производства лифтов оказалось более значительным — на 40% год к году. Тогда на работу предприятий повлияла негативная ситуация в экономике, в том числе в стройиндустрии, поясняет директор департамента сметного ценообразования ГК «Гранель» Елена Миронова. По ее словам, старт некоторых девелоперских проектов был отложен, но уже во второй половине 2022 года ситуация стала несколько меняться.

В 2022 году застройщики действительно затормозили вывод новых проектов на рынок. По подсчетам “Ъ” на основе данных единой информсистемы жилищного строительства «Наш.Дом.РФ», к концу 2022 года общая площадь возводимых новостроек в Подмосковье составила 8,3 млн кв. м, что меньше на 13,5% год к году и на 14,4% по сравнению с 2020 годом. Заметное снижение зафиксировано и в Санкт-Петербурге, где в 2022 году строилось 7,9 млн кв. м, что на 16% меньше, чем в 2021 году.

Исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы (объединяет застройщиков) Владислав Преображенский считает, что на объемы производства лифтов в большей степени повлияла заморозка строительства объектов коммерческой недвижимости. На 2023 год девелоперы заявили о вводе в эксплуатацию 473 тыс. кв. м офисов в Москве, но консультанты ожидают, что менее половины этого объема действительно будет реализовано (см. “Ъ” от 26 января).

Еще одной причиной снижения объемов производства гендиректор ассоциации «Российское лифтовое объединение» Петр Харламов называет сокращение финансирования региональных программ по замене устаревших и аварийных лифтов. По его данным, в 2022 году властями регионов закуплено 14 тыс. лифтов, что на 20% меньше год к году. Это произошло в том числе из-за роста цен на продукцию. Эксперт «НЭО Центра» Сергей Нецветаев напоминает, что в 2022 году российские лифты подорожали на 30–50% из-за перестройки логистических цепочек для закупки импортных комплектующих.

Кроме того, в 2022 году российский рынок потерял одного из крупных игроков. С марта 2022 года работу приостановил американский завод OTIS в Санкт-Петербурге, на долю которого приходилось 16% произведенной продукции в 2021 году, или более 7 тыс. лифтов. В июле компания продала свой российский бизнес холдингу S8 Capital Армена Саркисяна. О восстановлении производства на заводе было объявлено только в конце 2022 года.

В Meteor Lift (ранее завод OTIS в Санкт-Петербурге) не прокомментировали объемы производства в 2022 году, но сообщили, что производственная мощность завода — 10 тыс. лифтов в год с возможностью увеличения выпуска до 15 тыс.

Некоторым игрокам все же удалось нарастить производство. Завод «Московское электрооборудование и лифты», входящий в ГК ПИК, в среднем ежегодно увеличивает выпуск в двукратном размере, говорит гендиректор компании Руслан Родиков. По его словам, к 2024 году планируется нарастить объемы производства до 3,5 тыс. единиц ежегодно.

Логистические проблемы, с которыми столкнулись производители лифтов, могут начать разрешаться уже в этом году с появлением новых внешнеторговых партнеров, полагает Владислав Преображенский. Это, по его мнению, приведет к стабилизации поставок комплектующих в 2024 году. Тогда отрасль сможет выйти на объемы выпуска, которые были в 2021 году, прогнозирует Петр Харламов. Но в этом году, ожидает он, низкие показатели сохранятся.

Дарья Андрианова