Лифт идет вниз

После ухода с российского рынка западных производителей лифтового оборудования объемы его производства в РФ в январе—июне 2022 года сократились на 40% год к году, хотя в последние годы отрасль показывала рост в 16–18%. Проблем индустрии добавило и снижение во время кризиса темпов строительства из-за сокращения спроса на жилье. Девелоперы рассчитывают на скорейшее восстановление активности покупателей квартир и рост закупок новых лифтов. Но даже в этом случае заменить оборудование ушедших компаний будет непросто.

Производство лифтов в РФ в январе--июне 2022 года сократилось на 41% год к году, до 9 тыс. штук, подсчитал “Ъ” на основе данных Росстата. До этого ситуация была обратной: в первой половине 2019–2020 годов наблюдался рост на 16% и 18% соответственно. Эксперт «НЭО Центра» Алексей Ли объясняет изменение тенденции уходом с российского рынка или приостановкой деятельности западных производителей лифтового оборудования в РФ.

В марте американская Otis заявила об остановке приема заказов на новые лифты и эскалаторы в РФ и прекращении инвестиций из-за военной операции на Украине и перебоев в цепочках поставок, а в июле продала свои заводы в Петербурге и Щербинке инвесткомпании S8 Capital Армена Саркисяна. Теперь лифты на этих заводах будут производиться под новым брендом, уточняли в компании. В июне финская Kone передала российское подразделение местному топ-менеджменту, но там заявляли, что поставок лифтов и эскалаторов в Россию не планируется, при этом пообещали выполнять техническое обслуживание уже эксплуатируемого в РФ оборудования и завершить все текущие проекты. Ранее Forbes оценивал, что в 2021 году на долю зарубежных игроков Otis, Kone, ThyssenKrupp Elevator, Schindler и Kleemann пришлось 21% российского рынка производства лифтов.

Но уход или заморозка новых проектов со стороны зарубежных производителей — лишь одна из причин снижения объемов производства лифтов. Другая — сокращение в первой половине этого года объемов строительства в целом по стране, отмечают в «Дом.РФ». Весной застройщики отложили старт ряда проектов, что вынудило их перенести и закупку лифтов, подтверждает руководитель отдела мониторинга цен ГК «Гранель» Елена Миронова. Кроме того, продолжают в «Дом.РФ», на 30% снизились объемы финансирования региональных программ капитального ремонта.

Скорее всего, власти откажутся от замены лифтов, которые эксплуатировались менее 25 лет, а ресурсы будут направлены на замену аварийного оборудования, полагает Алексей Ли. Он приводит в пример закупки в Подмосковье: в регионе плановой замене в 2022 году подлежат 800 лифтов, что на 30% меньше год к году. Ранее эксперты оценивали, что до 2025 года в целом в РФ необходимо будет заменить до 140 тыс. лифтов.

Падение производства также обусловлено резким увеличением стоимости кредитов, полагает исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский. Еще одна причина — нарушение существующих цепочек снабжения у российских игроков, добавляет руководитель группы инвестиционного анализа Accent Capital Игорь Талалов. При производстве лифтов на локальных предприятиях используется около 30% импортных комплектующих, особенно это касается микроэлектроники и чипов для них, отмечает гендиректор ассоциации «Российское лифтовое объединение» Петр Харламов. Господин Талалов считает, что локализовать это производство в одночасье не получится.

В ПИК сообщили, что входящее в группу предприятие «Московское электрооборудование и лифты» в первом полугодии 2022 года не сократило объемы производства и ежегодно увеличивает их на 10–15%. В «Дом.РФ», который управляет Щербинским лифтостроительным заводом, не прокомментировали объемы производства предприятия. Другие крупные производители лифтов, в том числе западные, не ответили на запрос “Ъ”.

Елена Миронова ожидает, что во второй половине года производители лифтового оборудования частично наверстают упущенное: рынок новостроек восстанавливается, и закупки российской продукции будут расти. Совладелец ГК «Родина» Владимир Щекин считает, что масштабный запуск проектов комплексного развития территорий повлечет за собой загрузку мощностей лифтовых заводов.

Но полностью заместить лифты ушедших западных игроков не получится. В проектах бизнес-класса используются определенные модели западных производителей, под которые по умолчанию готовится конструктив здания, добавляет гендиректор MR Group Мария Литинецкая. Замену их продукции будет тяжело найти девелоперам высотных объектов, где предусмотрены скоростные лифты, отмечает Алексей Ли. Елена Миронова отмечает, что сейчас застройщики переориентировались на китайских и турецких производителей. Но, резюмируют в ГК ФСК, сроки поставки лифтов из Китая увеличиваются.

Дарья Андрианова