Посылки скупают по пунктам

Развитие онлайн-торговли стимулирует интерес россиян к приобретению готового бизнеса в виде пунктов выдачи заказов (ПВЗ). За январь—август спрос на них на досках объявлений вырос в шесть раз год к году. Эксперты предупреждают, что в крупных городах конкуренция среди операторов ПВЗ уже высока, а готовый бизнес в этой сфере зачастую продается по завышенной стоимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По итогам января—августа 2022 года интерес к покупке готового бизнеса в виде ПВЗ в России вырос в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, подсчитали в «Авито». Абсолютные цифры площадка не раскрывает. Руководитель категорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование для бизнеса» на «Авито» Илья Дудковский говорит, что спрос растет как на уже работающие ПВЗ, так и на услуги по их открытию «под ключ». В последнем случае покупатель не занимается регистрацией, поиском помещения и его оборудованием, а платит консультантам за готовый бизнес, указывает он.

Среди российских регионов наиболее высокий спрос на покупку ПВЗ зафиксирован в Ростовской области, где показатель год к году вырос более чем в 20 раз. В Крыму интерес увеличился в 19 раз, в Краснодарском крае и Татарстане — в 15 раз, в Ставропольском крае — в десять раз. В Московском регионе интерес к готовым ПВЗ рос в семь раз, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 210%, уточняют в «Авито».

Число объявлений о продаже ПВЗ также растет, но меньшими темпами, чем увеличивается спрос на такой бизнес. По данным «Авито», в январе—августе количество объявлений о продаже ПВЗ на площадке увеличилось в два раза. Средняя стоимость выставленного на продажу ПВЗ — 450 тыс. руб., говорит Илья Дудковский.

По словам господина Дудковского, интерес к покупке готовых ПВЗ в основном стимулирует активное развитие онлайн-торговли, а также простота ведения такого бизнеса и прогнозируемость дохода. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, оборот российского рынка e-commerce в первой половине 2022 года вырос на 43% год к году, до 2,3 трлн руб., из которых 2,2 трлн руб. пришлось на внутренний рынок. Гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров считает наиболее выгодной бизнес-модель ПВЗ, которые работают под несколькими брендами.

В Wildberries говорят, что более 90% доставок площадки приходится на ПВЗ. Сеть Wildberries насчитывает около 25 тыс. объектов, из которых 13 тыс.— партнерские. За январь—июль 2022 года оборот партнерских ПВЗ Wildberries в России вырос на 595% год к году, отмечает представитель компании. У «Яндекс Маркета» сеть ПВЗ превышает 8 тыс. точек, а большинство желающих открыть объект обращаются в компанию, так как та помогает с выбором локаций и продвижением, говорит представитель площадки.

По словам Михаила Бурмистрова, в крупных городах возможности для открытия новых ПВЗ практически исчерпаны из-за высокой конкуренции, поэтому есть интерес к перепродаже уже работающего бизнеса. Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская отмечает, что готовый бизнес «с рук» зачастую продается по завышенной стоимости и не включает стартовую поддержку, которая есть при покупке франшизы. Зато покупка работающей точки позволяет сразу оценить охват и будущий оборот, добавляет она.

В «Авито» прогнозируют, что дальнейший рост онлайн-продаж сохранит интерес к бизнесу в виде ПВЗ в ближайшие два-три года. Как отмечает Михаил Бурмистров, темпы роста рынка онлайн-торговли во втором квартале 2022 года замедлились на фоне кризиса и дефицита в ряде категорий. Но эксперт сохраняет оптимистичный прогноз на второе полугодие. В Wildberries наиболее перспективными локациями для новых ПВЗ считают регионы Дальнего Востока, а также Москву и Санкт-Петербург, где все еще активно растет число онлайн-покупок.

Алина Савицкая