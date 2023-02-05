Посольство РФ назвало воровством передачу Украине конфискованных активов Малофеева

Посольство РФ в США отреагировало на конфискацию активов российского бизнесмена Константина Малофеева на $5,4 млн и их передачу Украине. Дипмиссия считает, что это обесценивает «базовый принцип американского общества о неприкосновенности частной собственности» и демонстрирует «ангажированность судебной власти».

«Создан вопиющий прецедент. Используя различные правовые ухищрения и манипуляции, местные власти пошли на откровенное воровство чужого имущества в угоду конъюнктурным интересам»,— говорится в комментарии посольства в Telegram. Дипмиссия считает, что Вашингтон подрывает инвестиционный климат, а «иностранным бизнесменам направлен сигнал о том, что их активы не защищены местными законами и могут быть конфискованы в любое время под надуманными предлогами».

Суд Южного округа Нью-Йорка ранее на этой неделе разрешил Минфину США изъять $5,4 млн, которые связаны с господином Малофеевым. По версии прокуратуры, он пытался перевести их своему партнеру в нарушение санкций США в 2015 году. Генпрокурор США Меррик Гарланд накануне, 4 февраля, объявил о передаче этих средств Украине. Вашингтон впервые принял решение о конфискации активов российских бизнесменов в пользу Киева.

Константин Малофеев находится в американских санкционных списках с 2014 года. Сам бизнесмен ранее утверждал, что у него нет активов на Западе с 2014 года.

Подробнее о конфискации — в материале «Ъ FM» «Первый пошел».

Леонид Уварчев