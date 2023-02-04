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Коммерсантъ FM
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Латвия за полгода возвела 36 километров забора вдоль границы с Белоруссией

На латвийско-белорусской границе с августа 2022 года до конца января 2023 года построено 36,1 км постоянного ограждения, сообщило издание Delfi со ссылкой на государственное акционерное общество Латвии VNI. 149-километровый забор на границе с Белоруссией Латвия планирует достроить в 2024 году.

Забор на границе Латвии и Белоруссии

Забор на границе Латвии и Белоруссии

Фото: rs.gov.lv

Забор на границе Латвии и Белоруссии

Фото: rs.gov.lv

Издание сообщает, что ГАО VNI уже вырубило деревья на приграничной территории протяженностью 82 км. В настоящее время работы по строительству заграждения ведутся на участке протяженностью 75 км, передает Delfi. Председатель VNI Ренарc Гришкевичс ранее заявил, что строительство заграждения ускорилось по мере вырубки лесов до 1 км в день.

11 августа 2021 года Латвия из-за наплыва нелегальных мигрантов ввела режим ЧС на границе с Белоруссией. Осенью 2021 года было запущено строительство забора из колючей проволоки на латвийско-белорусской границе (общая протяженность границы — 173 км, длина забора должна составить около 149 км). Право на строительство большей части ограждения получила компания Citrus Solutions, а один участок построит ООО VIA. Стоимость реализации проекта компании оценили в €92,27 млн.

3 февраля прокуратура Латвии выдвинула обвинения руководству Государственного агентства снабжения Латвии по подозрению в хищении €373 602, передает агентство LETA со ссылкой на пресс-службу ведомства. По версии следствия, сотрудники ГАС заключили на эту сумму контракт на поставку 25 тыс. м проволоки для забора, которая оказалась ненадлежащего качества.

Эрдни Кагалтынов

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