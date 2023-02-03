Bloomberg: страны ЕС договорились о введении потолка цен в $100 за баррель на российские нефтепродукты

Страны Евросоюза согласовали ограничение цен на нефтепродукты из России на уровне в $100 за баррель. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов.

Также будет введен ценовой лимит на уровне в $45 за баррель для нефтепродуктов, торгующихся со скидкой. Ожидается, что страны ЕС и G7 установят новые экспортные правила 5 февраля.

О согласовании ограничений также сообщается в Twitter шведского председательства в Совете ЕС, однако без уточнения уровня ценовых лимитов.

1 февраля Reuters сообщал, что страны ЕС сегодня будут пытаться согласовать ценовой потолок на нефтепродукты. С 5 декабря 2022 года действует лимит стоимости барреля российской морской нефти в размере $60.

Андрей Сапожников