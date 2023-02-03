Bloomberg: экспорт морской нефти из Саудовской Аравии сокращается, из России — нет

На фоне усиливающегося международного давления на российский энергетический сектор экспорт морской нефти из России не сокращается, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. В январе 2023 года российские экспортеры поставляли до 5,18 млн баррелей нефти в сутки, что на 682 тыс. баррелей, или 15%, больше декабрьских показателей. При этом агентство отмечает заметный спад поставок из Саудовской Аравии — они снизились на 580 тыс. баррелей в сутки, или 8%, относительно уровня конца прошлого года.

По информации источника Bloomberg, ОПЕК+ до конца 2023 года намерена придерживаться текущего уровня поставок, а Эр-Рияд не планирует вмешиваться в корректировку мировых экспортных объемов.

Эксперты Kpler связывают спад поставок из Саудовской Аравии с техническим обслуживанием месторождений в стране и ожидают восстановления прежних объемов уже в феврале. Значительный рост экспортной активности России в Kpler объясняют попытками Москвы извлечь максимальную выгоду до введения новых санкций в отношении поставок нефтепродуктов.

Сегодня, 3 февраля, Bloomberg и Reuters сообщили, что страны Евросоюза согласовали потолок цен на экспортируемые из России нефтепродукты. Ценовой лимит будет установлен на уровне $100 за баррель нефтепродуктов, торгующихся с премией, и $45 для торгующихся с дисконтом. Ограничения должны начать действовать с 5 февраля.

Андрей Сапожников