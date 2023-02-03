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Умер бывший вице-губернатор Воронежской области и экс-директор «Рудгормаша» Аркадий Можаитов

В пятницу, 3 февраля, на 68 году жизни в Воронеже умер бывший вице-губернатор региона эпохи Владимира Кулакова Аркадий Можаитов. Об этом сообщает телеканал «Губерния» со ссылкой на собственные источники.

Господин Можаитов также был известен в регионе как экс-президент футбольного клуба «Факел» и бывший гендиректор завода «Рудгормаш». С ним последние три года были связаны судебные процессы с участием экс-руководителя. Федеральная налоговая служба требовала взыскать с господина Можаитова в рамках субсидиарной ответственности 319 млн руб. долгов предприятия перед бюджетом, а управленец безуспешно пытался это обжаловать.

Сергей Калашников

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