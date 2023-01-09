Верховный суд не стал рассматривать спор о взыскании 319 млн рублей в бюджет с бывшего вице-губернатора Воронежской области

Коллегия Верховного суда РФ по экономическим спорам отказалась рассматривать кассационную жалобу на решения о привлечении к субсидиарной ответственности в банкротстве ЗАО «УГМК-Рудгормаш» (старое юрлицо машиностроительного холдинга «Рудгормаш» Анатолия Чекменева) его экс-гендиректора Аркадия Можаитова, бывшего вице-губернатора эпохи Владимира Кулакова. Спор касается долгов компании перед Федеральной налоговой службой на 319 млн руб. Соответствующее определение опубликовано в картотеке арбитража.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Верховный суд счел, что изложенные господином Можаитовым в жалобе доводы «не опровергают выводы нижестоящих инстанций и не свидетельствуют о наличии оснований для передачи жалобы на рассмотрение в судебном заседании»

Ранее в июле 2022 года решение первой инстанции по этому спору о взыскании долгов отказался пересматривать Арбитражный суд Центрального округа, а в апреле — девятнадцатый апелляционный арбитраж.

Бывший вице-губернатор вместе с другими привлеченными к субсидиарной ответственности лицами пытался обжаловать решение воронежского арбитража от ноября 2021 года. Оно позволяет привлечь господина Можаитова, нынешнее основное юрлицо холдинга ООО «УК "Рудгормаш"» и бывшего держателя 80% акций «УГМК-Рудгормаша» Марию Герасимову к субсидиарной ответственности на 319 млн руб.

Долги возникли восемь лет назад из-за недоимок исторического юрлица «Рудгормаша» по налогам и обязательным платежам в бюджет. Как считают налоговики, в ходе деятельности компании реализовывалась схема, при которой на ООО «УК "Рудгормаш"» выводилась прибыль, тогда как долги перед контрагентами оставались в ЗАО «УГМК-Рудгормаш», которое впоследствии было обанкрочено.

Решение о привлечении бывшего вице-губернатора Воронежской области к субсидиарной ответственности по долгам «Рудгормаша» было принято уже при повторном рассмотрении дела. В сентябре 2020 года Верховный суд РФ встал на сторону регионального управления ФНС и счел незаконным первоначальный отказ в привлечении к ответственности.

Подробнее о споре — в материале «Ъ-Черноземье» «"Рудгормаш" разделил долги»

Сергей Калашников

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