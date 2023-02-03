Поезд во Франции был остановлен из-за угрозы теракта, подозреваемый задержан

Утром 3 февраля была предотвращена попытка теракта в скоростном поезде TGV Кольмар—Париж, сообщает franceinfo. Направлявшийся на службу полицейский, случайно оказавшийся в вагоне, задержал 24-летнего мужчину, угрожавшего пассажирам взрывом и требовавшего от них, чтобы они признались, «верят ли они в Бога».

Поезд был вынужден произвести более чем двухчасовую остановку. Мужчина, имя которого не сообщается, оказался известным полиции. При обыске у него не было найдено ни оружия, ни взрывчатки. Он уже был задержан за точно такую же провокацию в поезде в Реймсе год тому назад. Ему предстоит психиатрическая экспертиза.

В связи с этим вспоминают случай 21 августа 2015 года, когда террористический акт произошел в скоростном поезде Thalys, следовавшем из Амстердама в Париж. Совершивший его марокканец Аюб эль-Хаззани был приговорен в 2020 году к пожизненному заключению. Тогда тоже пассажиры успели вступить с террористом в схватку. История того, как обычные люди сумели противостоять террору, стала основой фильма Клинта Иствуда «Поезд на Париж» («The 15:17 to Paris»).

Подробнее — в материале «Ъ» «Скорый на расправу поезд».

Алексей Тарханов, Париж