Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Поезд во Франции был остановлен из-за угрозы теракта, подозреваемый задержан

Утром 3 февраля была предотвращена попытка теракта в скоростном поезде TGV Кольмар—Париж, сообщает franceinfo. Направлявшийся на службу полицейский, случайно оказавшийся в вагоне, задержал 24-летнего мужчину, угрожавшего пассажирам взрывом и требовавшего от них, чтобы они признались, «верят ли они в Бога».

Поезд был вынужден произвести более чем двухчасовую остановку. Мужчина, имя которого не сообщается, оказался известным полиции. При обыске у него не было найдено ни оружия, ни взрывчатки. Он уже был задержан за точно такую же провокацию в поезде в Реймсе год тому назад. Ему предстоит психиатрическая экспертиза.

В связи с этим вспоминают случай 21 августа 2015 года, когда террористический акт произошел в скоростном поезде Thalys, следовавшем из Амстердама в Париж. Совершивший его марокканец Аюб эль-Хаззани был приговорен в 2020 году к пожизненному заключению. Тогда тоже пассажиры успели вступить с террористом в схватку. История того, как обычные люди сумели противостоять террору, стала основой фильма Клинта Иствуда «Поезд на Париж» («The 15:17 to Paris»).

Подробнее — в материале «Ъ» «Скорый на расправу поезд».

Алексей Тарханов, Париж

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...