Обвинительный приговор директору МУП «Ульяновская городская электросеть» отменен

Верховный суд Республики Дагестан отменил обвинительный приговор, вынесенный Советским районным судом города Махачкалы директору муниципального унитарного предприятия «Ульяновская городская электросеть» (МУП УльГЭС, Ульяновск).

Как ранее сообщал «Ъ», директор УльГЭС Муртазали Гитинасулов, назначенный на этот пост в мае 2022 года (в прошлом — директор Даг­энерго) 5 декабря был приговорен к трем годам лишения свободы условно за мошенничество в особо крупном размере при реконструкции высоковольтных линий в Дагестане (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2012 году, будучи директором филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа — Дагэнерго», Муртазали Гитинасулов «разработал преступный план, направленный на хищение денежных средств, выделенных на реконструкцию высоковольтных линий», привлек подрядную организацию и «обеспечил победу на аукционе по заключению договора подряда», при этом были представлены «поддельные сведения о стоимости и объемах работ», «которые, помимо прочего, не были выполнены к указанному в договоре сроку». Ущерб, нанесенный МРСК, составил 2,655 млн руб. Как сообщали «Ъ» в суде, обвиняемый свою вину в совершении преступления «признал полностью и подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинении». Учитывая раскаяние подсудимого, а также факт того, что половина ущерба была возмещена, суд приговорил Муртазали Гитинасулова к условному сроку.

Директор УльГЭС направил апелляционную жалобу в Верховный суд Дагестана. По словам его адвоката Аиды Касимовой (Международная коллегия адвокатов Москвы «Закон и Право»), «подзащитный не согласен с приговором» и «не будет признавать свою вину», считая, что суд не выяснил все обстоятельства дела. По словам адвоката, Муртазали Гитинасулов сам обнаружил недостающие суммы и сообщил об этом в МРСК. Также в апелляционной жалобе адвокат отмечала, что ее подзащитный не может быть привлечен к уголовной ответственности.

Как пояснила «Ъ» Аида Касимова, в верховном суде он отмечала, что ее подзащитный «признал вину вынужденно, не желая судиться», однако Верховный суд, судя по всему, отменил приговор не по обстоятельствам самого дела, а «в связи с истечением срока давности». «Но в деталях можно будет понять только после получения мотивировочной части решения суда», – добавила адвокат.

Сергей Титов, Ульяновск