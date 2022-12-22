Условное признание вины

Директор МУП «Ульяновская городская электросеть» Муртазали Гитинасулов, назначенный на этот пост в мае 2022 года (в прошлом — директор Даг­энерго), подал апелляционную жалобу на приговор суда, признавшего его виновным в мошенничестве при реконструкции высоковольтных линий в Дагестане. В суде он признал вину и был приговорен к трем годам лишения свободы условно. Однако, как заявила «Ъ» его защитник, господин Гитинасулов «не будет признавать свою вину», в направленной в Верховный суд Дагестана апелляционной жалобе он просит отменить решение суда и направить дело на новое рассмотрение. Адвокат отмечает, что суд был «неожиданно скорым» и не выяснил все обстоятельства дела. Прокуратура Дагестана ситуацию не ­комментирует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам адвоката, Муртазали Гитинасулов «не будет признавать свою вину»

Фото: РИА «Дагестан» По словам адвоката, Муртазали Гитинасулов «не будет признавать свою вину»

Фото: РИА «Дагестан»

Как стало известно «Ъ», адвокат директора МУП «Ульяновская городская электросеть» (УльГЭС) Муртазали Гитинасулова направила апелляционную жалобу на решение Советского районного суда города Махачкалы, приговорившего ее подзащитного к трем годам лишения свободы условно за мошенничество в особо крупном размере. Во вторник из районного суда апелляционная жалоба была передана в Верховный суд Дагестана.

Как ранее сообщал «Ъ», Муртазали Гитинасулов 5 декабря был приговорен к трем годам лишения свободы условно за мошенничество в особо крупном размере при реконструкции высоковольтных линий в Дагестане (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Муртазали Гитинасулов был назначен на пост директора УльГЭС в мае 2022 года. В Ульяновск он переехал из Дагестана, где против него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В республике он ранее работал заместителем гендиректора ОАО «Дагестанская энерго­сбытовая компания» (2006–2008), директором «Дагэнерго» (2008–2013), руководителем Агентства по энергетике Дагестана (2014), управляющим директором АО «Дагестанская сетевая компания» (2016–2019).

За год до прибытия в Ульяновск, 21 мая 2021 года, Муртазали Гитинасулов был задержан сотрудниками ФСБ в Москве «в рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере в сумме 2,2 млн руб.», Кировский районный суд Махачкалы отпустил его под залог 2,5 млн руб.

11 ноября 2022 года Советский районный суд приступил к рассмотрению дела, однако, по данным сайта райсуда, трижды заседание откладывалось в связи с неявкой подсудимого и необходимостью истребования новых доказательств, а затем, уже 2 декабря, «суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора». 5 декабря приговор был оглашен.

Как отмечается в материалах суда, «будучи директором филиала ОАО „МРСК Северного Кавказа — Дагэнерго“, зная о реализации в республике инвестпрограммы по реконструкции высоковольтных линий», Муртазали Гитинасулов «разработал преступный план, направленный на хищение денежных средств, выделенных на реконструкцию высоковольтных линий в Цумадинском районе Дагестана». «Для реализации задуманного» он привлек подрядную строительную организацию, которой, «используя свое должностное положение, обеспечил победу на аукционе по заключению договора подряда на осуществление реконструкции ЛЭП», говорится в материалах дела. Следствие установило, что были представлены «поддельные сведения о стоимости и объемах работ», «которые, помимо прочего, не были выполнены к указанному в договоре сроку». В декабре 2012 года на основании указанных документов на расчетный счет подрядной организации было перечислено 6,43 млн руб. Часть работ на сумму 2,655 млн руб. так и осталась невыполненной, «правопреемнику МРСК — ПАО „Россети Северный Кавказ“ — причинен материальный ущерб в особо крупном размере», признал суд.

В суде «Ъ» пояснили, что Муртазали Гитинасулов в ходе судебного заседания свою вину в совершении преступления «признал полностью и подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинении и показаниях свидетелей». Учитывая раскаяние подсудимого в содеянном, а также то, что возмещена половина причиненного ущерба, суд счел возможным «исправление Муртазали Гитинасулова без изоляции от общества» и приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также, согласно решению суда, осужденный должен еще выплатить в пользу ПАО «Россети Северный Кавказ» 1,328 млн руб.

Представляющая в суде интересы Муртазали Гитинасулова адвокат Аида Касимова (Международная коллегия адвокатов Москвы «Закон и Право»), сообщила «Ъ», что ее подзащитный не согласен с приговором. «Мы полностью не согласны с вынесенным приговором, поскольку он был слишком быстро вынесен, и суд по существу не разобрался с самим предъявленным обвинением, где есть взаимоисключающие моменты, никого из 21 свидетеля обвинения суд не опрашивал, доводам защиты и представленным документам он не дал оценку»,— сказала госпожа Касимова, отметив, что ее подзащитный «не будет признавать свою вину». Она пояснила, что Муртазали Гитинасулов изначально признал свою вину «лишь в той части, что был неполный взаиморасчет, и он недоглядел и недосмотрел за ходом денежных средств». По словам адвоката, когда выяснилось, что остались неосвоенные и неоприходованные денежные средства, два миллиона, он сам направил в управляющую компанию письмо с запросом, куда направить эти деньги». «Действительно, была недостающая сумма, но ее же сам Гитинасулов и обнаружил, а дело возбудили спустя два года после его письма»,— сказала адвокат, отметив, что всю эту переписку она представила суду как доказательства его невиновности. Адвокат считает, что ее подзащитный «невиновен, это случилось такое недоразумение». В апелляционной жалобе она просит отменить приговор и направить дело на новое ­рассмотрение.

Гособвинитель требовал в суде для Муртазали Гитинасулова наказания в виде трех лет реального лишения свободы в колонии общего режима. Будет ли республиканская прокуратура направлять апелляционное представление, неизвестно — на официальный запрос «Ъ» в четверг ведомство не ответило. От комментариев по телефону в прокуратуре отказались.

На работе господина Гитинасулова приговор никак не сказался. Источник «Ъ», близкий к руководству города, пояснил, что вопрос о расторжении контракта с директором будет рассматриваться только в случае, если в приговоре будет указание о запрете занимать определенные должности. Такого требования в приговоре нет.

Сергей Титов, Ульяновск