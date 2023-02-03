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Коммерсантъ FM
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Госдеп назвал нарушением суверенитета появление китайского аэростата в небе над США

В Госдепе США посчитали нарушением суверенитета страны нахождение аэростата Китая в воздушном пространстве Соединенных Штатов. Ранее МИД Китая объяснил, что аэростат используется для научных исследований.

«Мы приняли к сведению заявление с сожалениями КНР. Но присутствие этого аэростата в нашем воздушном пространстве является явным нарушением нашего суверенитета и международного права. И то, что это произошло,— неприемлемо»,— сказал представитель Госдепа в ходе брифинга (цитата по «РИА Новости»).

В Пентагоне об отслеживании разведывательного аэростата сообщили сегодня, 3 февраля. Телеканал NBC сообщал, что впервые он был замечен 31 января. Власти США предполагали, что аэростат принадлежит Китаю.

ABC News сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай из-за инцидента. Представитель Госдепа в ходе брифинга отметил, что власти США проанализируют ситуацию и определят, когда условия будут подходящими для визита господина Блинкена. Там подтвердили, что визит отложен.

Изначально Пекин призвал не спекулировать на этой информации и дождаться обнародования фактов. Позже сегодня Китай выразил сожаления в связи с нахождением аэростата над территорией США.

Лусине Баласян

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