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Коммерсантъ FM
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В Госдуму внесли законопроект о запрете деятельности коллекторов

Группа депутатов и сенаторов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает запретить коллекторскую деятельность в России. Авторы документа хотят запретить кредиторам привлекать третьих лиц для возврата просроченной задолженности, а также работать в России организациям, которые возвращают такую задолженность.

Законопроект внесли депутаты Госдумы Леонид Слуцкий, Ярослав Нилов, Дмитрий Свищев, Владимир Кошелев, Алексей Диденко, Сергей Леонов, Каплан Панеш, Аркадий Свистунов, Юрий Напсо, Валерий Селезнев, а также сенаторы Иван Абрамов, Елена Афанасьева, Вадим Деньгин.

В 2016 году был принят ФЗ, цель которого — упорядочить отношения между кредитором и заемщиком, напоминают авторы законопроекта. «Однако жалобы на действия коллекторов, в том числе на оказание с их стороны психологического давления, продолжают поступать и в настоящее время»,— отмечают они. В этой связи авторы законопроекта предлагают запретить в России коллекторскую деятельность в «нынешних условиях».

По данным ФССП, на данный момент в РФ зарегистрировано 520 коллекторских агентств; по данным Банка России, в декабре 2022 года задолженность россиян по кредитам перед банками превышала 26 трлн руб.

До 2014 года в России коллекторская деятельность не регулировалась из-за отсутствия соответствующего законодательства, сейчас работа коллекторов в стране ограничена, среди прочего им запрещено раскрывать персональные данные должников. Согласно опросу текущего года, восемь из десяти россиян поддерживают полный запрет коллекторов.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Россияне отменяют коллекторов».

Мария Федотова

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