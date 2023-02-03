Глава Еврокомиссии: десятый пакет санкций будет подразумевать ограничения на €10 млрд

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что десятый пакет санкций против России включает ограничения на сумму €10 млрд. 2 февраля она пообещала, что новый пакет ограничений введут 24 февраля, в годовщину начала российской военной операции на Украине.

«Десятый пакет санкций в пути, он будет объемом в 10 млрд евро. Это будет снова масштабный пакет»,— сказала Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС—Украина в Киеве. Запись ее выступления опубликована пресс-службой Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен говорила, что в новом пакете санкций ЕС сосредоточится на закрытии лазеек в уже принятых ограничениях. 2 февраля Европарламент принял резолюцию, в которой, в частности, призывал изгнать с европейского рынка ЛУКОЙЛ и «Росатом», ввести эмбарго на импорт в ЕС всех видов ископаемого топлива и урана, а также окончательно отказаться от использования газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

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Лусине Баласян