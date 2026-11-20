Накануне Владимир Путин сообщил, что Россия по дипломатическим каналам пригласила некоторых представителей Европы в Москву, чтобы выяснить их позицию по украинскому урегулированию. Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что вопрос приезда «евротройки» находится в проработке. Кто конкретно может приехать в Москву и когда состоится визит, пока неизвестно.