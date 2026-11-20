Министр обороны Германии призвал ЕС принять приглашение Путина посетить Москву
Министр обороны Германии Борис Писториус призвал европейские страны не отвергать предложение президента России Владимира Путина провести переговоры в Москве. Об этом он заявил во время визита в Варшаву.
«Отказ от приглашения в Москву станет совершенно неверным сигналом», — подчеркнул господин Писториус (цитата по Der Spiegel). По его словам, только через диалог можно достичь результатов.
Борис Писториус отметил, что готовность Москвы принять представителей европейских государств следует рассматривать положительно. «Если Путин сейчас посылает первые сигналы и говорит о приглашении европейцев в Москву, то это с любой точки зрения следует приветствовать»,— сказал он.
Накануне Владимир Путин сообщил, что Россия по дипломатическим каналам пригласила некоторых представителей Европы в Москву, чтобы выяснить их позицию по украинскому урегулированию. Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что вопрос приезда «евротройки» находится в проработке. Кто конкретно может приехать в Москву и когда состоится визит, пока неизвестно.