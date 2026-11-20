Песков: Россия еще не определилась с городом проведения саммита АТЭС в 2035 году
Россия еще не определилась с городом, где мог бы пройти саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2035 году, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 18 ноября Владимир Путин говорил, что страна подала заявку на председательство в АТЭС и рассчитывает на поддержку партнеров по саммиту.
«Пока города точного нет, точного места нет. Мы пока не знаем, получим ли мы это право на проведение, но по крайней мере такая готовность у нас теоретически имеется»,— сказал господин Песков на брифинге.
В этом году саммит АТЭС проходил 18-19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь. На мероприятии состоялась первая трехсторонняя встреча Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам переговоров главы трех государств приняли декларацию о мире.