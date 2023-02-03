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Коммерсантъ FM
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Жестянщик тяжелой моды

Умер Пако Рабанн

В своем доме в Портсале, прибрежном городке французского Финистерра, умер великий дизайнер ХХ века, архитектор, портной, мистик, испанец и француз Пако Рабанн. 18 февраля он мог бы отметить 89-летие. Мировая мода обязана ему новым стилем, новыми материалами и новым понятием женственности.

Пако Рабанн

Пако Рабанн

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Пако Рабанн

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В последние годы за Пако Рабанна работала его марка. В 1990-х он продал права и имя каталонской группе Puig, а сам наконец-то погрузился в действительно важные занятия. Из Пако Рабанна он как будто бы снова стал родившимся в испанской Стране Басков Франсиско Рабанеда-и-Куэрво. Когда-то бабушка, ревностная католичка, верившая при этом в переселение душ, объяснила ему, что земной путь ее Франсиско начался при дворе египетских фараонов. Теперь, когда можно было не заниматься коллекциями, он общался с духами и видел будущее. Однажды из-за него едва не обезлюдел Париж. Седобородый предсказатель пообещал, что на город низвергнется сошедшая с орбиты советская космическая станция «Мир». Обошлось. С тех пор над ним скорее посмеивались, называя «пакорабаннизмом» всякие фантастические теории и предсказания.

На самом деле будущее он предсказал очень даже верно, еще в 32 года, когда представил в зале парижского отеля «Георг V» свой нашумевший «Манифест», который назвал «12 непригодных для носки платьев из современных материалов». Он вывел к журналистам дюжину девушек, наряженных в подобия кольчуг из алюминия, картона или модного тогда пластика родоид на основе ацетилцеллюлозы. Наряды эти девушки носили, считайте, на голое тело и шагали не в торжественной тишине, как у других важных модельеров, а чуть ли не впервые под музыку. Тем, кто не захотел слушать сопровождавший показ «Молоток без мастера» Пьера Булеза, автор костюмов сказал: «Если вам не нравится эта музыка, вам не понравится моя мода — лучше уходите».

Модные обозреватели были поставлены в тупик. Это очевидно была не мода, такая, какой ее привыкли видеть. Но это явно было искусство, полезное моде, расширяющее ее власть, совершенно иной образ женственности, готовивший кинематографическую «Барбареллу» Роже Вадима, девушку-воина, девушку-космонавта. О показе написали: «Металл для моды, парижский кутюрье, который возвращает к жизни искусство доспехов», что привело в ярость Габриэль Шанель, обозвавшую новичка «металлургом», точнее, «жестянщиком». Она не простила сквозившую в звенящих сверкающих пластинках насмешку над блестками и пайетками традиционного кутюра.

Пако Рабанн совершенно не ждал, как ждали другие кутюрье, заказов на понравившиеся модели, светских примерок, гонораров. Он же ясно сказал: «Высокая мода должна быть неносибельна. Она манифест мечты». Кому нужна связанная проволокой стопка жестянок?

Это был и вправду манифест, который в СССР оценили и запомнили по фильму «Искатели приключений» (1967), где кольчугу носила героиня Джоанны Шимкус, художница Летиция, ставшая для нас женским альтер-эго Рабанна. Это потом он приедет с показами и в Москву, и в Киев, где не обойдется без приключений. Кстати, впервые он побывал в Москве еще в 1950-х вместе с матерью, убежденной коммунисткой. Он ведь был одним из «детей Испании». Мальчика, сына военного, погибшего во время гражданской войны в Испании, мать увела в соседнюю Францию. Увела в буквальном смысле. Она, ее старуха-мать и четверо детей пешком прошли тайной иммигрантской тропой через Пиренеи. С тех пор Франсиско жил во Франции, выбрав хоть и тот же океан, но другой берег, Бретань.

Он учился архитектуре в парижской Боз-Ар, причем одним из его профессоров был Огюст Перре, знаменитый своими конструкциями из бетона. Как мне кажется, несмотря на свою практику в модных домах, молодой испанец, еще не назвавшийся Пако Рабанном, учился не шить платья, а строить их. Его манера набирать наряды из пикселей сама стала модой, неносимое стало носиться. И хотя вес его платья мог достигать 10 килограммов, женщины, решившиеся на такое испытание, вспоминают, что поистине архитектурный расчет конструкций, верное соотношение фасадов и интерьеров, продвинутая вентиляция делали его наряды отнюдь не такими мучительными для тела, как это могло показаться на фотографиях.

Со временем его радикализм смягчился, он достиг и коммерческого успеха, после haute couture пустившись в pret-a-porter, запустив линию аксессуаров, духов, косметики. Коллеги давно признали его, наградив высшим знаком почета для кутюрье, «Золотым наперстком», который, впрочем, был слишком обычным знаком для такого безумца. Мы давно не видели его коллекций и не слышали его предсказаний, даже в благодарную для мистики ковидную эпоху. Он не вспоминал, как обстояло с этим дело у него при дворе Карла Великого или во время потопа Атлантиды, свидетелем которого он был. Правда, он знал, что его путь завершен, бабушка давно предупредила его, что Франсиско Рабанеда-и-Куэрво переживает свое последнее земное воплощение.

Алексей Тарханов

Фотогалерея

Жизнь и творчество Пако Рабанна

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Пако Рабанн (настоящее имя — Франсиско Рабанеда Куэрво) родился 18 февраля 1934 года в Пасахесе на севере Испании. Его мать работала на баскского модельера Кристобаля Баленсиагу. После смерти отца семья переехала во Францию

Пако Рабанн (настоящее имя — Франсиско Рабанеда Куэрво) родился 18 февраля 1934 года в Пасахесе на севере Испании. Его мать работала на баскского модельера Кристобаля Баленсиагу. После смерти отца семья переехала во Францию

Фото: Pool Benainous / Marchetti / Gamma-Rapho / Getty Images

В 17 лет будущий кутюрье поселился в Париже, где стал изучать архитектуру в Национальной школе изящных искусств. Его карьера как модельера началась в 1960-х с изготовления аксессуаров, в том числе для модных домов Dior, Givenchy и Balenciaga

В 17 лет будущий кутюрье поселился в Париже, где стал изучать архитектуру в Национальной школе изящных искусств. Его карьера как модельера началась в 1960-х с изготовления аксессуаров, в том числе для модных домов Dior, Givenchy и Balenciaga

Фото: Michel Lipchitz / AP

Свою первую коллекцию платьев дизайнер представил в 1966 году. Она называлась «Манифест: 12 платьев из современных материалов, которые нельзя носить» и состояла из вечерних нарядов, купальников, аксессуаров, поясов, солнцезащитных очков, сумок, головных уборов, созданных из легких и подвижных, пластиковых дисков, которые имели форму ромбов, спиралей и кругов

Свою первую коллекцию платьев дизайнер представил в 1966 году. Она называлась «Манифест: 12 платьев из современных материалов, которые нельзя носить» и состояла из вечерних нарядов, купальников, аксессуаров, поясов, солнцезащитных очков, сумок, головных уборов, созданных из легких и подвижных, пластиковых дисков, которые имели форму ромбов, спиралей и кругов

Фото: ROGER-VIOLLET / AFP

«Мои платья пользуются популярностью, потому что они шокируют. Не может быть, чтобы женщина надела их и осталась незамеченной» &lt;br>На фото: Пако Рабанн (слева) с художником Сальвадором Дали

«Мои платья пользуются популярностью, потому что они шокируют. Не может быть, чтобы женщина надела их и осталась незамеченной»
На фото: Пако Рабанн (слева) с художником Сальвадором Дали

Фото: J. Cuinieres / Roger Viollet / Getty Images

В 1967 году Рабанн основал собственный бренд Paco Rabanne и представил коллекцию, в которую вошли платья и пальто из кожи, украшенные кольцами

В 1967 году Рабанн основал собственный бренд Paco Rabanne и представил коллекцию, в которую вошли платья и пальто из кожи, украшенные кольцами

Фото: Michel Lipchitz / AP

Одежда модельера привлекала актрис Одри Хепберн (в центре), Джейн Фонду, Джейн Биркин и Брижит Бардо

Одежда модельера привлекала актрис Одри Хепберн (в центре), Джейн Фонду, Джейн Биркин и Брижит Бардо

Фото: Stanley Donen Films / Collection Christophel / Collection ChristopheL / AFP

«Мои модели — это оружие. Когда вы застегиваете их наряд, вам кажется, будто вы слышите револьвер»

«Мои модели — это оружие. Когда вы застегиваете их наряд, вам кажется, будто вы слышите револьвер»

Фото: Michel Lipchitz / AP

В 1969 году дизайнер подписал контракт с барселонской компанией Puig, которой сейчас принадлежит бренд Paco Rabanne. После этого он выпустил свои первые духи — Calandre. Прорывом в мире парфюмерии стал мужской аромат со смешанным запахом цветов и дерева Paco Rabanne pour Homme, созданный в 1973-м

В 1969 году дизайнер подписал контракт с барселонской компанией Puig, которой сейчас принадлежит бренд Paco Rabanne. После этого он выпустил свои первые духи — Calandre. Прорывом в мире парфюмерии стал мужской аромат со смешанным запахом цветов и дерева Paco Rabanne pour Homme, созданный в 1973-м

Фото: Spartaco Bodini / AP

«Я никто. Маленький ремесленник, который делает платья, маленький художник, рисующий графику, но Бог дарит мне свою любовь, и жизнь ко мне добра»

«Я никто. Маленький ремесленник, который делает платья, маленький художник, рисующий графику, но Бог дарит мне свою любовь, и жизнь ко мне добра»

Фото: Bernard Ferret / AP

Эксперименты Пако Рабанна с новыми материалами продолжались не одно десятилетие. Так, в 1988 году он продемонстрировал коллекцию платьев из органического стекла, лазерных дисков и голографического волокна

Эксперименты Пако Рабанна с новыми материалами продолжались не одно десятилетие. Так, в 1988 году он продемонстрировал коллекцию платьев из органического стекла, лазерных дисков и голографического волокна

Фото: Jean-Pierre Couderc / Roger-Viollet / AFP

Неиссякаемая фантазия модельера отмечена множеством наград: «Золотой иглой», премией «Почести моды», присужденной Первым международным фестивалем моды в 1985 году, испанским орденом Изабеллы, французским орденом Почетного легиона

Неиссякаемая фантазия модельера отмечена множеством наград: «Золотой иглой», премией «Почести моды», присужденной Первым международным фестивалем моды в 1985 году, испанским орденом Изабеллы, французским орденом Почетного легиона

Фото: Pierre Gleizes / AP

Пако Рабанн первым начал использовать в модных показах музыкальное сопровождение. Также он привел на подиум темнокожих моделей

Пако Рабанн первым начал использовать в модных показах музыкальное сопровождение. Также он привел на подиум темнокожих моделей

Фото: Michel Euler / AP

Модельер создавал платья из шоколада, в том числе для международной выставки Salon du Chocolat

Модельер создавал платья из шоколада, в том числе для международной выставки Salon du Chocolat

Фото: Charles Platiau / Reuters

Дизайнер был известен своей склонностью к мистицизму. Он утверждал, что помнит свои прошлые жизни и что его посещали инопланетяне. Также Пако Рабанн предсказывал падение российской орбитальной станции «Мир» на Францию в 1999 году, но пророчество не сбылось

Дизайнер был известен своей склонностью к мистицизму. Он утверждал, что помнит свои прошлые жизни и что его посещали инопланетяне. Также Пако Рабанн предсказывал падение российской орбитальной станции «Мир» на Францию в 1999 году, но пророчество не сбылось

Фото: Reuters

«Я думаю, что в Москве сосредоточена необычайная энергия. Я сравниваю ее с Нью-Йорком 1950-60-х годов. Та же самая энергия, та же самая страсть…» &lt;br>На фото: модельер с российским артистом Александром Песковым (слева)

«Я думаю, что в Москве сосредоточена необычайная энергия. Я сравниваю ее с Нью-Йорком 1950-60-х годов. Та же самая энергия, та же самая страсть…»
На фото: модельер с российским артистом Александром Песковым (слева)

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

Модельер ушел на пенсию в 1999 году, но Puig продолжила развитие его бренда. 3 февраля 2023 года Пако Рабанн умер в своем доме на северо-западе Франции, в коммуне Плудальмезо

Модельер ушел на пенсию в 1999 году, но Puig продолжила развитие его бренда. 3 февраля 2023 года Пако Рабанн умер в своем доме на северо-западе Франции, в коммуне Плудальмезо

Фото: Charles Platiau / Reuters

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Пако Рабанн (настоящее имя — Франсиско Рабанеда Куэрво) родился 18 февраля 1934 года в Пасахесе на севере Испании. Его мать работала на баскского модельера Кристобаля Баленсиагу. После смерти отца семья переехала во Францию

Фото: Pool Benainous / Marchetti / Gamma-Rapho / Getty Images

В 17 лет будущий кутюрье поселился в Париже, где стал изучать архитектуру в Национальной школе изящных искусств. Его карьера как модельера началась в 1960-х с изготовления аксессуаров, в том числе для модных домов Dior, Givenchy и Balenciaga

Фото: Michel Lipchitz / AP

Свою первую коллекцию платьев дизайнер представил в 1966 году. Она называлась «Манифест: 12 платьев из современных материалов, которые нельзя носить» и состояла из вечерних нарядов, купальников, аксессуаров, поясов, солнцезащитных очков, сумок, головных уборов, созданных из легких и подвижных, пластиковых дисков, которые имели форму ромбов, спиралей и кругов

Фото: ROGER-VIOLLET / AFP

«Мои платья пользуются популярностью, потому что они шокируют. Не может быть, чтобы женщина надела их и осталась незамеченной»
На фото: Пако Рабанн (слева) с художником Сальвадором Дали

Фото: J. Cuinieres / Roger Viollet / Getty Images

В 1967 году Рабанн основал собственный бренд Paco Rabanne и представил коллекцию, в которую вошли платья и пальто из кожи, украшенные кольцами

Фото: Michel Lipchitz / AP

Одежда модельера привлекала актрис Одри Хепберн (в центре), Джейн Фонду, Джейн Биркин и Брижит Бардо

Фото: Stanley Donen Films / Collection Christophel / Collection ChristopheL / AFP

«Мои модели — это оружие. Когда вы застегиваете их наряд, вам кажется, будто вы слышите револьвер»

Фото: Michel Lipchitz / AP

В 1969 году дизайнер подписал контракт с барселонской компанией Puig, которой сейчас принадлежит бренд Paco Rabanne. После этого он выпустил свои первые духи — Calandre. Прорывом в мире парфюмерии стал мужской аромат со смешанным запахом цветов и дерева Paco Rabanne pour Homme, созданный в 1973-м

Фото: Spartaco Bodini / AP

«Я никто. Маленький ремесленник, который делает платья, маленький художник, рисующий графику, но Бог дарит мне свою любовь, и жизнь ко мне добра»

Фото: Bernard Ferret / AP

Эксперименты Пако Рабанна с новыми материалами продолжались не одно десятилетие. Так, в 1988 году он продемонстрировал коллекцию платьев из органического стекла, лазерных дисков и голографического волокна

Фото: Jean-Pierre Couderc / Roger-Viollet / AFP

Неиссякаемая фантазия модельера отмечена множеством наград: «Золотой иглой», премией «Почести моды», присужденной Первым международным фестивалем моды в 1985 году, испанским орденом Изабеллы, французским орденом Почетного легиона

Фото: Pierre Gleizes / AP

Пако Рабанн первым начал использовать в модных показах музыкальное сопровождение. Также он привел на подиум темнокожих моделей

Фото: Michel Euler / AP

Модельер создавал платья из шоколада, в том числе для международной выставки Salon du Chocolat

Фото: Charles Platiau / Reuters

Дизайнер был известен своей склонностью к мистицизму. Он утверждал, что помнит свои прошлые жизни и что его посещали инопланетяне. Также Пако Рабанн предсказывал падение российской орбитальной станции «Мир» на Францию в 1999 году, но пророчество не сбылось

Фото: Reuters

«Я думаю, что в Москве сосредоточена необычайная энергия. Я сравниваю ее с Нью-Йорком 1950-60-х годов. Та же самая энергия, та же самая страсть…»
На фото: модельер с российским артистом Александром Песковым (слева)

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

Модельер ушел на пенсию в 1999 году, но Puig продолжила развитие его бренда. 3 февраля 2023 года Пако Рабанн умер в своем доме на северо-западе Франции, в коммуне Плудальмезо

Фото: Charles Platiau / Reuters

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  • Газета «Коммерсантъ» №21 от 04.02.2023, стр. 4

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