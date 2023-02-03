Центр промышленной 3D-печати открылся на базе ОКБМ Африкантов

Госкорпорация «Росатом» открыла центр аддитивных технологий (ЦАТ, технологии послойного наращивания и синтеза объектов.– «Ъ-Приволжье») в нижегородском конструкторском бюро имени Африкантова (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» «Атомэнергомаш»). Об этом сообщает «Интерфакс». Технология позволит внедрить промышленную 3D-печать в атомной отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский ЦАТ оборудовали 3D-принтерами, которые могут печатать порошками на основе титана и нержавеющей стали и пластиком. Внедрение аддитивных технологий позволит быстрее и дешевле изготавливать комплектующие и выполнять сложные технические задачи. В частности, ОКБМ Африкантова будет печатать в ЦАТ детали для реакторной установки РИТМ-200, которая используется в строительстве атомных ледоколов, плавучих и наземных атомных станций.

Нижегородский ЦАТ стал третьим для «Ростатома». В декабре 2020 года госкорпорация запустила ЦАТ в Москве, который стал первым российским промышленным 3D-производством, основанным на отечественных технологиях и оборудовании. Второй ЦАТ работает в Новоуральске Свердловской области.