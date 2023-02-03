Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Интересно ознакомиться и с документальными свидетельствами»

Дмитрий Гронский — о выставке в Музее гаража особого назначения

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает об экспозиции «Дизайн под грифом "секретно", или Машины власти, которых не было» на ВДНХ.

Фото: Музей Гаража особого назначения ФСО России

Фото: Музей Гаража особого назначения ФСО России

2 февраля в Музее гаража особого назначения на ВДНХ открылась выставка «Дизайн под грифом "секретно", или Машины власти, которых не было». На стенах — порядка 500 эскизов и фотографий, а в зале целых 23 макета. Причем как масштабных, которые поместились бы на письменном столе (особенно круто выглядит заднемоторный лимузин из 1950-х с кузовом, как капля), так и полноразмерных.

Например, здесь можно увидеть «Ленинград-1» — одну из первых машин «для начальства», построенную когда-то на заводе «Красный Путиловец» в Северной столице, один из последних ЗИЛовских прототипов времен Михаила Горбачева, седан и кроссовер «Маруся», не забыли еще такую автомобильную марку? И, конечно же Aurus, созданный в НАМИ. Кстати, если кто не знает, этому предшествовал открытый конкурс, который собрал 120 проектов из разных стран мира.

Благодаря экспозиции выставки можно судить не только о развитии отечественной дизайнерской мысли, но и о разных периодах взаимодействия с нашими, как сейчас говорят, «западными партнерами». Например, любопытен эскиз выдающегося дизайнера Владимира Арямова на тему автомобиля, который мог бы обслуживать советско-американскую встречу в верхах. Это кабриолет с эмблемой в виде голубя мира.

Интересно ознакомиться и с документальными свидетельствами того, почему те или иные модели не пошли в серию. «Иосифу Виссарионовичу нравится Packard»,— говорил начальник охраны вождя. Надо ли говорить, на что похожим оказался ЗИС?

«Рисунки конструктора Арямова далеки от реальных нужд завода, автомобили, построенные по его проектам, не могут пойти в серийное производство. И вообще его работы слишком легкомысленны»,— это вердикт главного конструктора Московского завода малолитражных автомобилей. «Мы создаем машины для солидных людей, а не для опереточных артистов»,— цитата из директора другого автозавода.

Выставка «Дизайн под грифом "Секретно", или Машины власти, которых не было» будет работать на ВДНХ до 16 апреля.

Фотогалерея

Машины власти, которых не было

Предыдущая фотография
Эскиз концепта, сделанный автоконструктором и дизайнером Владимиром Арямовым в 1959 году. Отношения СССР и США, хоть страны и находились в состоянии «холодной войны», потеплели, и Арямов создает кабриолет для участников переговоров «на высшем уровне» между советской и американской сторонами. Проект не был реализован

Эскиз концепта, сделанный автоконструктором и дизайнером Владимиром Арямовым в 1959 году. Отношения СССР и США, хоть страны и находились в состоянии «холодной войны», потеплели, и Арямов создает кабриолет для участников переговоров «на высшем уровне» между советской и американской сторонами. Проект не был реализован

Фото: Автопилот

«Ленинград-1» — первый советский лимузин, за основу которого был взят американский автомобиль Buick 32-90

«Ленинград-1» — первый советский лимузин, за основу которого был взят американский автомобиль Buick 32-90

Фото: Автопилот

Во второй половине 1940-х годов Владимир Арямов, которому в 1945 году исполнился 21 год, рисует разные варианты автомобиля представительского класса «Москва», которым он бы предпочел заменить чопорные ЗИС-110

Во второй половине 1940-х годов Владимир Арямов, которому в 1945 году исполнился 21 год, рисует разные варианты автомобиля представительского класса «Москва», которым он бы предпочел заменить чопорные ЗИС-110

Фото: Автопилот

Смелым был не только внешний вид «Москвы», но и компоновка, и технические решения, которые намного опережали свое время

Смелым был не только внешний вид «Москвы», но и компоновка, и технические решения, которые намного опережали свое время

Фото: Автопилот

Однако Сталин очень любил Packard, поэтому ЗИС-110, выпускавшийся с 1945 по 1958 год, напоминает именно этот американский автомобиль 1942 года

Однако Сталин очень любил Packard, поэтому ЗИС-110, выпускавшийся с 1945 по 1958 год, напоминает именно этот американский автомобиль 1942 года

Фото: Автопилот

Макет экспериментального автомобиля НАМИ-013. Редкий случай в советском автомобилестроении, когда конструкторы и дизайнеры создают новый автомобиль самостоятельно, без оглядки на иностранные модели. До серийного производства дело так и не дошло, опытный образец в 1954 году списали и разобрали на металл

Макет экспериментального автомобиля НАМИ-013. Редкий случай в советском автомобилестроении, когда конструкторы и дизайнеры создают новый автомобиль самостоятельно, без оглядки на иностранные модели. До серийного производства дело так и не дошло, опытный образец в 1954 году списали и разобрали на металл

Фото: Автопилот

Эта выставка — «плод кропотливого многомесячного труда в архивах, музейных запасниках, частных коллекциях и закрытых НИИ, результат поездок по стране и многочасовых бесед с дизайнерами и конструкторами», — отмечает куратор выставки, коллекционер и галерист Илья Сорокин

Эта выставка — «плод кропотливого многомесячного труда в архивах, музейных запасниках, частных коллекциях и закрытых НИИ, результат поездок по стране и многочасовых бесед с дизайнерами и конструкторами», — отмечает куратор выставки, коллекционер и галерист Илья Сорокин

Фото: Автопилот

Этот выставочный проект включает в себя сотни эскизов и редчайших фотографий, а также деревянные и пластилиновые прототипы лимузинов

Этот выставочный проект включает в себя сотни эскизов и редчайших фотографий, а также деревянные и пластилиновые прототипы лимузинов

Фото: Автопилот

Макет в масштабе 1:5 варианта внешнего вида автомобиля ЗИЛ-114Н интересно разглядывать и изнутри

Макет в масштабе 1:5 варианта внешнего вида автомобиля ЗИЛ-114Н интересно разглядывать и изнутри

Фото: Автопилот

Над правительственными лимузинами работали не только мужчины. На выставке можно увидеть рисунки Татьяны Киселевой, одного из ведущих художников в отделе главного конструктора ЗИЛа

Над правительственными лимузинами работали не только мужчины. На выставке можно увидеть рисунки Татьяны Киселевой, одного из ведущих художников в отделе главного конструктора ЗИЛа

Фото: Автопилот

В экспозиции представлены смелые проекты советского автомобильного дизайнера Эрика Сабо, представляющие собой своеобразную альтернативу официальным моделям

В экспозиции представлены смелые проекты советского автомобильного дизайнера Эрика Сабо, представляющие собой своеобразную альтернативу официальным моделям

Фото: Автопилот

На выставке можно увидеть фантазии не только Арямова, один из эскизов которого на фото, но и, например, дипломные работы молодых современных дизайнеров, пытающихся переосмыслить утраченные легендарные бренды, такие как ЗИЛ, «Чайка» и «Руссо-Балт»

На выставке можно увидеть фантазии не только Арямова, один из эскизов которого на фото, но и, например, дипломные работы молодых современных дизайнеров, пытающихся переосмыслить утраченные легендарные бренды, такие как ЗИЛ, «Чайка» и «Руссо-Балт»

Фото: Автопилот

Асимметричный макет ЗИЛ-4101/4102 для испытаний в аэродинамической трубе

Асимметричный макет ЗИЛ-4101/4102 для испытаний в аэродинамической трубе

Фото: Автопилот

О том, почему два ходовых прототипа ЗИЛ-4102 на заводе прозвали «Миша» и «Рая» и какой из двух сохранился до наших дней, можно узнать, если внимательно читать сопроводительные тексты к экспонатам

О том, почему два ходовых прототипа ЗИЛ-4102 на заводе прозвали «Миша» и «Рая» и какой из двух сохранился до наших дней, можно узнать, если внимательно читать сопроводительные тексты к экспонатам

Фото: Автопилот

Салон прототипа ЗИЛ-4102, 1988 год

Салон прототипа ЗИЛ-4102, 1988 год

Фото: Автопилот

Marussia Fb (справа) — полноразмерный макет автомобиля представительского класса проекта «Кортеж»

Marussia Fb (справа) — полноразмерный макет автомобиля представительского класса проекта «Кортеж»

Фото: Автопилот

Особое внимание на выставке уделено конкурсным работам по созданию представительской марки «Аурус»

Особое внимание на выставке уделено конкурсным работам по созданию представительской марки «Аурус»

Фото: Автопилот

Выставка открыта до 16 апреля в музее Гаража особого назначения на ВДНХ

Выставка открыта до 16 апреля в музее Гаража особого назначения на ВДНХ

Фото: Автопилот

Следующая фотография
1 / 18

Эскиз концепта, сделанный автоконструктором и дизайнером Владимиром Арямовым в 1959 году. Отношения СССР и США, хоть страны и находились в состоянии «холодной войны», потеплели, и Арямов создает кабриолет для участников переговоров «на высшем уровне» между советской и американской сторонами. Проект не был реализован

Фото: Автопилот

«Ленинград-1» — первый советский лимузин, за основу которого был взят американский автомобиль Buick 32-90

Фото: Автопилот

Во второй половине 1940-х годов Владимир Арямов, которому в 1945 году исполнился 21 год, рисует разные варианты автомобиля представительского класса «Москва», которым он бы предпочел заменить чопорные ЗИС-110

Фото: Автопилот

Смелым был не только внешний вид «Москвы», но и компоновка, и технические решения, которые намного опережали свое время

Фото: Автопилот

Однако Сталин очень любил Packard, поэтому ЗИС-110, выпускавшийся с 1945 по 1958 год, напоминает именно этот американский автомобиль 1942 года

Фото: Автопилот

Макет экспериментального автомобиля НАМИ-013. Редкий случай в советском автомобилестроении, когда конструкторы и дизайнеры создают новый автомобиль самостоятельно, без оглядки на иностранные модели. До серийного производства дело так и не дошло, опытный образец в 1954 году списали и разобрали на металл

Фото: Автопилот

Эта выставка — «плод кропотливого многомесячного труда в архивах, музейных запасниках, частных коллекциях и закрытых НИИ, результат поездок по стране и многочасовых бесед с дизайнерами и конструкторами», — отмечает куратор выставки, коллекционер и галерист Илья Сорокин

Фото: Автопилот

Этот выставочный проект включает в себя сотни эскизов и редчайших фотографий, а также деревянные и пластилиновые прототипы лимузинов

Фото: Автопилот

Макет в масштабе 1:5 варианта внешнего вида автомобиля ЗИЛ-114Н интересно разглядывать и изнутри

Фото: Автопилот

Над правительственными лимузинами работали не только мужчины. На выставке можно увидеть рисунки Татьяны Киселевой, одного из ведущих художников в отделе главного конструктора ЗИЛа

Фото: Автопилот

В экспозиции представлены смелые проекты советского автомобильного дизайнера Эрика Сабо, представляющие собой своеобразную альтернативу официальным моделям

Фото: Автопилот

На выставке можно увидеть фантазии не только Арямова, один из эскизов которого на фото, но и, например, дипломные работы молодых современных дизайнеров, пытающихся переосмыслить утраченные легендарные бренды, такие как ЗИЛ, «Чайка» и «Руссо-Балт»

Фото: Автопилот

Асимметричный макет ЗИЛ-4101/4102 для испытаний в аэродинамической трубе

Фото: Автопилот

О том, почему два ходовых прототипа ЗИЛ-4102 на заводе прозвали «Миша» и «Рая» и какой из двух сохранился до наших дней, можно узнать, если внимательно читать сопроводительные тексты к экспонатам

Фото: Автопилот

Салон прототипа ЗИЛ-4102, 1988 год

Фото: Автопилот

Marussia Fb (справа) — полноразмерный макет автомобиля представительского класса проекта «Кортеж»

Фото: Автопилот

Особое внимание на выставке уделено конкурсным работам по созданию представительской марки «Аурус»

Фото: Автопилот

Выставка открыта до 16 апреля в музее Гаража особого назначения на ВДНХ

Фото: Автопилот

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...