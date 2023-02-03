Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает об экспозиции «Дизайн под грифом "секретно", или Машины власти, которых не было» на ВДНХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Музей Гаража особого назначения ФСО России Фото: Музей Гаража особого назначения ФСО России

2 февраля в Музее гаража особого назначения на ВДНХ открылась выставка «Дизайн под грифом "секретно", или Машины власти, которых не было». На стенах — порядка 500 эскизов и фотографий, а в зале целых 23 макета. Причем как масштабных, которые поместились бы на письменном столе (особенно круто выглядит заднемоторный лимузин из 1950-х с кузовом, как капля), так и полноразмерных.

Например, здесь можно увидеть «Ленинград-1» — одну из первых машин «для начальства», построенную когда-то на заводе «Красный Путиловец» в Северной столице, один из последних ЗИЛовских прототипов времен Михаила Горбачева, седан и кроссовер «Маруся», не забыли еще такую автомобильную марку? И, конечно же Aurus, созданный в НАМИ. Кстати, если кто не знает, этому предшествовал открытый конкурс, который собрал 120 проектов из разных стран мира.

Благодаря экспозиции выставки можно судить не только о развитии отечественной дизайнерской мысли, но и о разных периодах взаимодействия с нашими, как сейчас говорят, «западными партнерами». Например, любопытен эскиз выдающегося дизайнера Владимира Арямова на тему автомобиля, который мог бы обслуживать советско-американскую встречу в верхах. Это кабриолет с эмблемой в виде голубя мира.

Интересно ознакомиться и с документальными свидетельствами того, почему те или иные модели не пошли в серию. «Иосифу Виссарионовичу нравится Packard»,— говорил начальник охраны вождя. Надо ли говорить, на что похожим оказался ЗИС?

«Рисунки конструктора Арямова далеки от реальных нужд завода, автомобили, построенные по его проектам, не могут пойти в серийное производство. И вообще его работы слишком легкомысленны»,— это вердикт главного конструктора Московского завода малолитражных автомобилей. «Мы создаем машины для солидных людей, а не для опереточных артистов»,— цитата из директора другого автозавода.

Выставка «Дизайн под грифом "Секретно", или Машины власти, которых не было» будет работать на ВДНХ до 16 апреля.