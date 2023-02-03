Машины власти, которых не было

2 февраля в музее Гаража особого назначения начала работать выставка, посвященная 100-летней истории разработок автомобилей для руководителей СССР и современной России. Конструкторская работа по созданию правительственных лимузинов всегда была засекречена. А потому весьма интересно увидеть эскизы, наброски и поисковые варианты транспортных средств, которые в разные годы были «главным автомобилем страны» или так никогда им и не стали. Кадры с вернисажа — в галерее «Автопилота».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Эскиз концепта, сделанный автоконструктором и дизайнером Владимиром Арямовым в 1959 году. Отношения СССР и США, хоть страны и находились в состоянии «холодной войны», потеплели, и Арямов создает кабриолет для участников переговоров «на высшем уровне» между советской и американской сторонами. Проект не был реализован Фото: Автопилот «Ленинград-1» — первый советский лимузин, за основу которого был взят американский автомобиль Buick 32-90 Фото: Автопилот Во второй половине 1940-х годов Владимир Арямов, которому в 1945 году исполнился 21 год, рисует разные варианты автомобиля представительского класса «Москва», которым он бы предпочел заменить чопорные ЗИС-110 Фото: Автопилот Смелым был не только внешний вид «Москвы», но и компоновка, и технические решения, которые намного опережали свое время Фото: Автопилот Однако Сталин очень любил Packard, поэтому ЗИС-110, выпускавшийся с 1945 по 1958 год, напоминает именно этот американский автомобиль 1942 года Фото: Автопилот Макет экспериментального автомобиля НАМИ-013. Редкий случай в советском автомобилестроении, когда конструкторы и дизайнеры создают новый автомобиль самостоятельно, без оглядки на иностранные модели. До серийного производства дело так и не дошло, опытный образец в 1954 году списали и разобрали на металл Фото: Автопилот Эта выставка — «плод кропотливого многомесячного труда в архивах, музейных запасниках, частных коллекциях и закрытых НИИ, результат поездок по стране и многочасовых бесед с дизайнерами и конструкторами», — отмечает куратор выставки, коллекционер и галерист Илья Сорокин Фото: Автопилот Этот выставочный проект включает в себя сотни эскизов и редчайших фотографий, а также деревянные и пластилиновые прототипы лимузинов Фото: Автопилот Макет в масштабе 1:5 варианта внешнего вида автомобиля ЗИЛ-114Н интересно разглядывать и изнутри Фото: Автопилот Над правительственными лимузинами работали не только мужчины. На выставке можно увидеть рисунки Татьяны Киселевой, одного из ведущих художников в отделе главного конструктора ЗИЛа Фото: Автопилот В экспозиции представлены смелые проекты советского автомобильного дизайнера Эрика Сабо, представляющие собой своеобразную альтернативу официальным моделям Фото: Автопилот На выставке можно увидеть фантазии не только Арямова, один из эскизов которого на фото, но и, например, дипломные работы молодых современных дизайнеров, пытающихся переосмыслить утраченные легендарные бренды, такие как ЗИЛ, «Чайка» и «Руссо-Балт» Фото: Автопилот Асимметричный макет ЗИЛ-4101/4102 для испытаний в аэродинамической трубе Фото: Автопилот О том, почему два ходовых прототипа ЗИЛ-4102 на заводе прозвали «Миша» и «Рая» и какой из двух сохранился до наших дней, можно узнать, если внимательно читать сопроводительные тексты к экспонатам Фото: Автопилот Салон прототипа ЗИЛ-4102, 1988 год Фото: Автопилот Marussia Fb (справа) — полноразмерный макет автомобиля представительского класса проекта «Кортеж» Фото: Автопилот Особое внимание на выставке уделено конкурсным работам по созданию представительской марки «Аурус» Фото: Автопилот Выставка открыта до 16 апреля в музее Гаража особого назначения на ВДНХ Фото: Автопилот Следующая фотография 1 / 18 Эскиз концепта, сделанный автоконструктором и дизайнером Владимиром Арямовым в 1959 году. Отношения СССР и США, хоть страны и находились в состоянии «холодной войны», потеплели, и Арямов создает кабриолет для участников переговоров «на высшем уровне» между советской и американской сторонами. Проект не был реализован Фото: Автопилот «Ленинград-1» — первый советский лимузин, за основу которого был взят американский автомобиль Buick 32-90 Фото: Автопилот Во второй половине 1940-х годов Владимир Арямов, которому в 1945 году исполнился 21 год, рисует разные варианты автомобиля представительского класса «Москва», которым он бы предпочел заменить чопорные ЗИС-110 Фото: Автопилот Смелым был не только внешний вид «Москвы», но и компоновка, и технические решения, которые намного опережали свое время Фото: Автопилот Однако Сталин очень любил Packard, поэтому ЗИС-110, выпускавшийся с 1945 по 1958 год, напоминает именно этот американский автомобиль 1942 года Фото: Автопилот Макет экспериментального автомобиля НАМИ-013. Редкий случай в советском автомобилестроении, когда конструкторы и дизайнеры создают новый автомобиль самостоятельно, без оглядки на иностранные модели. До серийного производства дело так и не дошло, опытный образец в 1954 году списали и разобрали на металл Фото: Автопилот Эта выставка — «плод кропотливого многомесячного труда в архивах, музейных запасниках, частных коллекциях и закрытых НИИ, результат поездок по стране и многочасовых бесед с дизайнерами и конструкторами», — отмечает куратор выставки, коллекционер и галерист Илья Сорокин Фото: Автопилот Этот выставочный проект включает в себя сотни эскизов и редчайших фотографий, а также деревянные и пластилиновые прототипы лимузинов Фото: Автопилот Макет в масштабе 1:5 варианта внешнего вида автомобиля ЗИЛ-114Н интересно разглядывать и изнутри Фото: Автопилот Над правительственными лимузинами работали не только мужчины. На выставке можно увидеть рисунки Татьяны Киселевой, одного из ведущих художников в отделе главного конструктора ЗИЛа Фото: Автопилот В экспозиции представлены смелые проекты советского автомобильного дизайнера Эрика Сабо, представляющие собой своеобразную альтернативу официальным моделям Фото: Автопилот На выставке можно увидеть фантазии не только Арямова, один из эскизов которого на фото, но и, например, дипломные работы молодых современных дизайнеров, пытающихся переосмыслить утраченные легендарные бренды, такие как ЗИЛ, «Чайка» и «Руссо-Балт» Фото: Автопилот Асимметричный макет ЗИЛ-4101/4102 для испытаний в аэродинамической трубе Фото: Автопилот О том, почему два ходовых прототипа ЗИЛ-4102 на заводе прозвали «Миша» и «Рая» и какой из двух сохранился до наших дней, можно узнать, если внимательно читать сопроводительные тексты к экспонатам Фото: Автопилот Салон прототипа ЗИЛ-4102, 1988 год Фото: Автопилот Marussia Fb (справа) — полноразмерный макет автомобиля представительского класса проекта «Кортеж» Фото: Автопилот Особое внимание на выставке уделено конкурсным работам по созданию представительской марки «Аурус» Фото: Автопилот Выставка открыта до 16 апреля в музее Гаража особого назначения на ВДНХ Фото: Автопилот

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK