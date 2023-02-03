Машины власти, которых не было

2 февраля в музее Гаража особого назначения начала работать выставка, посвященная 100-летней истории разработок автомобилей для руководителей СССР и современной России. Конструкторская работа по созданию правительственных лимузинов всегда была засекречена. А потому весьма интересно увидеть эскизы, наброски и поисковые варианты транспортных средств, которые в разные годы были «главным автомобилем страны» или так никогда им и не стали. Кадры с вернисажа — в галерее «Автопилота».
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