Машины заехали на пит-стоп

Минувший год стал серьезной проверкой на прочность для всех игроков автомобильного рынка — как по России, так и в Санкт-Петербурге. Business Guide поговорил с представителями отрасли и узнал, как на них сказались уход ряда брендов и остановка поставок, помог ли им параллельный импорт, на чем был сфокусирован клиентский спрос, а также о том, какова, по их прогнозам, будет динамика продаж в 2023 году и какие автомобили будут покупать петербуржцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На автомобильном рынке в 2022 году были два разнонаправленных вектора: уход европейских, американских и азиатских брендов из России и расширение присутствия китайских марок

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ На автомобильном рынке в 2022 году были два разнонаправленных вектора: уход европейских, американских и азиатских брендов из России и расширение присутствия китайских марок

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2022 году российский авторынок снизился на 59%, достигнув 687 370 машин. «Когда я прогнозировал объем продаж в 1,4 млн на 2022 год — эта цифра была одной из наиболее пессимистичных. Никто и подумать не мог, что на выходе мы получим 600 тыс. И это не просто цифры, которые недозаработали какие-то эфемерные дилерские группы. Это недополученные доходы огромного количества людей: в российском дилерском бизнесе, по данным РОАД, занято около 300 тыс. человек»,— делится мнением Сергей Новосельский, директор по маркетингу и IT ГК «Петровский автоцентр». Петербург не стал исключением: продажи упали пропорционально, спрос снизился, загрузка сервиса у большинства официальных дилеров тоже сократилась за счет перераспределения в пользу «неофициалов». «Впервые сильно просел не только рынок новых автомобилей, но и рынок автомобилей с пробегом: падение более чем на 20% по году для российского рынка автомобилей с пробегом — это практически нонсенс»,— продолжает он.

На автомобильном рынке в 2022 году были два разнонаправленных вектора: уход европейских, американских и азиатских брендов из России и расширение присутствия китайских марок. «Плюс существенное переформатирование произошло с АвтоВАЗом: концерн по-прежнему не может полностью восстановить тот модельный ряд, который у него был до февраля 2022 года. В результате этих трендов к концу года около 75% продаж новых автомобилей в России пришлось на Lada и китайские марки»,— рассуждает автоэксперт Денис Гаврилов. При этом практически все петербургские дилеры, представлявшие ушедшие бренды, пополнили свой портфель китайскими марками. «Также стали заключать контракты с российскими брендами, производство которых ведется крупноузловым методом: в городе уже появился первый дилер Evolute, а в начале следующего года будет представлен и "Москвич"»,— продолжает господин Гаврилов.

Собеседники BG подчеркивают, что сложившуюся на рынке ситуацию в минувшем году диктовали санкции. «Не стоит забывать и о последствиях пандемии, с которой и начался логистический кризис»,— обращает внимание Юлия Овчинникова, директор по развитию автохолдинга «Ключавто». Впрочем, участники рынка указывают на то, что если раньше можно было говорить о влиянии дефицита полупроводников, то сейчас эта проблема, которая все еще присутствует на глобальных рынках, в нашей стране незаметна.

Важным фактором для российского рынка стали государственные программы поддержки. «Например, в продажах Lada на льготные кредиты приходилось около 80%. Кроме того, программы положительно повлияли на бренд Haval с моделью Jolion, которая первой из китайских машин вошла в систему поддержки российского авторынка»,— объясняет господин Гаврилов. Среди положительных тенденций уходящего года госпожа Овчинникова видит активную интеграцию китайских марок, а также рост сегмента электрокаров, в том числе в рамках концепции развития электротранспорта, реализуемой в РФ.

Геополитическая ситуация подарила российскому авторынку новое направление — параллельный импорт: в страну стали привозить машины, которые раньше не присутствовали в официальных дилерских центрах, или модели, ушедшие из России. Выбор стал, с одной стороны, более разнообразным, с другой — это все-таки единичные, а не массовые поставки.

Ставка на замещение

Господин Новосельский рассказывает, что в 2022 году клиентский спрос в большей степени зависел от того, что было на складе: клиенты готовы были выбирать и Arkana, и Duster, и Logan, и Kaptur. «В то же время, коммерческие автомобили от PSA — Citroen Berlingo, Peugeot Partner и Expert, Opel Combo — также были востребованы своей аудиторией. Но важнее то, что получилось заместить ушедший бренд новыми — не менее перспективными и интересными для клиентов: "Москвич", Omoda. И те модели, которые только появились в продаже (Omoda C5, "Москвич 3"), уже вызвали огромный интерес и привлекают внимание клиентов»,— поясняет эксперт.

Юлия Овчинникова говорит о «яркой положительной динамике продаж» в третьем квартале 2023 года по сети автоцентров компании в Северной столице относительно прошлого квартала — двукратный рост в сегменте новых автомобилей. В сегменте автомобилей с пробегом было реализовано в полтора раза больше авто. Лидером продаж «Ключавто» среди новых авто в Петербурге стал китайский бренд Exeed (39,5% от общего числа реализованных компанией автомобилей), на вторичном рынке популярностью у клиентов «Ключавто» пользуются Toyota (14,9%) и Audi (14,6%).

Андрей Ольховский, генеральный директор ГК «Автодом», отмечает, что наиболее востребованными марками у покупателей из Северной столицы остаются Kia и Hyundai. «На них приходится по 14 официальных дилеров в городе. Затем следует Chery. Автомобили этого бренда можно найти у 12 автодилеров. Бренды из Китая в Санкт-Петербурге представляют в настоящий момент более 60 официальных представителей»,— делится он.

По данным «СберАвто», Санкт-Петербург занял вторую строчку по объему онлайн-сделок в 2022 году после Москвы. «Жители Северной столицы чаще всего приобретали Volkswagen Polo, Ford Focus и Lada Granta, а медианный чек на покупку авто здесь составил 980 тыс. рублей»,— рассказывает Илья Федорченко, генеральный директор «СберАвто». По его данным, подавляющее большинство сделок петербуржцы заключили на подержанные авто (87%), а 77% автомобилей были приобретены жителями города в кредит.

С надеждой на рост

Дальнейшая динамика продаж в первую очередь будет зависеть от экономической и геополитической ситуации в стране, реальных доходов граждан, экономических ожиданий населения, а также от представленного ассортимента и стоимости замещенных авто. Роман Слуцкий, генеральный директор автохолдинга «Аларм Моторс», полагает, что в 2023 году 80–90% объема продаж новых легковых автомобилей распределится между китайскими брендами, а также продукцией автозаводов АвтоВАЗ и «Москвич». «Не более 20% совокупного объема рынка придется на сохранившиеся с 2022 года на складах дилеров остатки автомобилей европейских, корейских и японских брендов, на автомобили, ввезенные по параллельному импорту, и, хотелось бы надеяться, на новые поставки со стороны корейских брендов»,— говорит господин Слуцкий. Он считает, что весь первый квартал рынок будет сильно отставать от результатов прошлого года, однако уже с апреля, в случае сохранения текущей конъюнктуры, можно ожидать значительного роста рынка к результатам апреля — декабря 2022 года.

Господин Ольховский, полагает, что в начале 2023 года возможен рост рынка до 15% от среднемесячных показателей в сравнении с данными за последние три месяца. В «Ключавто» рассчитывают на положительную динамику рынка в 2023 году в связи с пополнением предложения на автомобильном рынке за счет поставок параллельным импортом, новинками от китайских и отечественных брендов, а также государственных программ поддержки.

По словам господина Новосельского, после 600 тыс. в 2022 году российский автомобильный рынок покажет 700–750 тыс. автомобилей в 2023-м, если больше ничего не произойдет в дополнение к и так не очень стабильной ситуации. «При негативном же сценарии (еще одна масштабная волна мобилизации, расширение масштабов СВО) мы можем и до 400–450 тыс. упасть»,— сетует он. По мнению эксперта, многое также будет зависеть от того, как быстро получится загрузить освободившиеся производственные мощности Toyota, Mercedes, Nissan, Sollers, как будут работать заводы корейских производителей, на каком уровне будут осуществляться поставки китайских брендов. «Совершенно точно будет перестраиваться вся сеть дилерских предприятий в России — в ее нынешнем виде она просто нежизнеспособна»,— уверен господин Новосельский. Эксперт считает, что количество дилерских центров сократится с 3000 до 1700–2000.

Что касается стоимости авто, то, по мнению господина Слуцкого, цены на новые автомобили массового сегмента стоимостью до 3 млн рублей на ближайшие три-четыре месяца стабилизируются на текущем уровне. «Этому в первую очередь будет способствовать большой объем предложения и, как следствие, конкуренции со стороны широко представленных в Петербурге ведущих китайских брендов. Этот же фактор ограничит возможности роста цен как на новые автомобили других брендов, небольшими запасами которых еще располагают дилеры, так и на автомобили с пробегом»,— уверен он.

Марина Ковалева