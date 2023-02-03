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Коммерсантъ FM
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Депутат Госдумы Гусев предложил лишить брони полезных для армии IT-специалистов

Член рабочей группы при Минобороны по вопросам мобилизации, первый замруководителя партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев считает, что некоторых ученых, инженеров и IT-специалистов стоит лишить возможности получать бронь от призыва на службу при мобилизации. По его словам, они могут помочь российской армии в военной операции на Украине за счет работы в лабораториях и за компьютерами.

«Есть некоторые специалисты, попадающие под бронь, которые могут служить в армии, но не обязательно на передовой, например работники IT-сферы. Зачем им давать в руки автомат, когда проще дать мышку, и за экраном компьютера они сделают гораздо больше для победы. Они могут служить в кибервойсках»,— сказал господин Гусев в беседе с Ura.ru.

Аналогичные меры, считает депутат, стоит применить в отношении ученых-биологов, которые могут «с микроскопами в руках» заниматься разработкой противоядий от биологического оружия, а также физиков и инженеров. «Но для этого нужны более точные настройки армейской мобилизационной машины. Как делают это в крупных корпорациях специалисты по работе с персоналом. То есть HR»,— добавил Дмитрий Гусев.

В сентябре 2022 года Минцифры опубликовало список из 195 специальностей в сфере IT и связи, по которым была рекомендована отсрочка от мобилизации. Кроме IT-специалистов право на получение отсрочки получили сотрудники российских операторов связи, системообразующих зарегистрированных СМИ, организаций, обеспечивающих стабильность финансового рынка, а также работники предприятий оборонной промышленности. Также в Минцифры начали обсуждать гарантированную бронь от призыва в армию для IT-специалистов, которые решили вернуться в Россию.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Родина-мать не призовет».

Милена Костерева

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