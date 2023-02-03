В Екатеринбурге майора ГИБДД проверяют на использование топливной карты и сокрытие ДТП

В отношении майора ГИБДД Екатеринбурга Дмитрия Тюкина проводится служебная проверка из-за того, что он якобы использовал топливную карту автохозяйста ГУ МВД в личных целях. Об этом со ссылкой на источник пишет Е1.ru. По данным издания, силовик возглавляет отдел по профилактике и контролю за дисциплиной.

Инцидент с использованием топливной карты якобы произошел 16 декабря прошлого года. В ходе проверки также было выявлено, 19 декабря Дмитрий Тюкин устроил ДТП в Екатеринбурге около ТРЦ «Гринвич», однако авария была скрыта. «На камерах она есть, но нигде не зарегистрирована. По этому эпизоду сейчас также идет проверка, — отмечает собеседник издания.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что достоверность данной информации будет установлена по итогу проверочных мероприятий сотрудниками подразделения собственной безопасности ГУ МВД области

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила неоднократно скрывали ДТП с пострадавшими, отговаривая писать их заявления, чтобы не портить статистику. В результате якобы было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении служебным положением (ст. 285 УК РФ).

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