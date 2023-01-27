В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД скрывали ДТП, чтобы не портить статистику

Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила неоднократно скрывали ДТП с пострадавшими, отговаривая писать их заявления, чтобы не портить статистику, сообщает со ссылкой на источник портал Е1.ru. Кроме того, якобы полицейские брали взятки в случаях, когда в ДТП попадали высокопоставленные лица.

По данным издания, более 20 эпизодов нарушений, которые произошли за последние два года, выявила проверка из Москвы. В результате было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении служебным положением (ст. 285 УК РФ). В данный момент дело бесфигурантное. «Грозит увольнение начальника ГИБДД и его приближенных», — заявил источник E1. ru.

В Следственном комитете и полиции Нижнего Тагила от комментариев отказались.

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