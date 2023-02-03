Глава ЦРУ считает следующие полгода критическими для конфликта вокруг Украины

Директор ЦРУ Уильям Бернс назвал следующие полгода критическими для военного конфликта вокруг Украины. По его словам, президент России Владимир Путин «делает ставку на то, что политическая усталость охватит весь Запад».

Глава ЦРУ поднял эту тему во время выступления в университете Джорджтауна, его слова привела в Twitter журналистка CBS Оливия Газис. Господин Бернс, в частности, сказал, что не считает серьезным настрой Москвы на мирные переговоры. Он также рассказал, что в январе пробыл на Украине «примерно 30 часов», из которых шесть ему пришлось провести в бомбоубежищах.

Газета Neue Zurcher Zeitung ранее сообщала, что глава ЦРУ в январе предложил России и Украине мирный план, предполагавший передачу Москве примерно 20% украинской территории в обмен на прекращение военных действий. Обе страны предложение отвергли. В Белом доме назвали информацию СМИ ложной.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер