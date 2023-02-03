Власти Аргентины на фоне высокой инфляции введут новую купюру

В Аргентине введут в оборот новую купюру номиналом 2 тыс. песо, говорится в пресс-релизе Центрального банка (ЦБ) страны. Дизайн купюры посветят науке и медицине. Регулятор уточнил, что банкнота «будет интегрирована в текущую линейку песо».

Сейчас в Аргентине используют купюры в 1000, 500, 200, 100, 50, 20 и 10 песо. По итогам 2022 года инфляция в стране выросла до 94,8%, что стало максимумом с 1991 года. В декабре прошлого года индекс потребительских цен в Аргентине увеличился на 5,1%. Сильнее всего подорожали услуги ресторанов и отелей (на 7,2%), а также алкогольные напитки и табачные изделия (7,1%).

Лаура Кеффер