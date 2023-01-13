Годовая инфляция в Аргентине достигла максимума с 1991 года

В 2022 году инфляция в Аргентине выросла до 94,8%. Это стало максимумом с 1991 года, следует из данных (.pdf) института статистики и переписи страны.

В декабре прошлого года индекс потребительских цен в Аргентине вырос на 5,1%. Сильнее всего подорожали услуги ресторанов и отелей (на 7,2%), а также алкогольные напитки и табачные изделия (7,1%). Продукты питания выросли в цене на 4,7%.

Инфляция в Аргентине растет уже второй год подряд. В 2020 году она достигала 36,1%, в 2021 году показатель резко вырос до 50,9%. В конце ноября 2022-го правительство Аргентины договорилось с нефтяными компаниями об ограничении роста цен на топливо. Эта мера будет действовать до марта 2023 года. Таким образом власти страны рассчитывали «закрепить работу по снижению инфляции», передает ТАСС.

Лаура Кеффер