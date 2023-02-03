В ожидании хаоса

Правительство РФ постановлением №10 от 12 января 2023 года внесло тест-полоски для измерения уровня глюкозы в крови в перечень медицинских изделий, которые будут закупаться для льготной выдачи пациентам с сахарным диабетом по правилу «третий лишний». Пациентско-родительское сообщество опасается, что нововведение ударит по людям с сахарным диабетом 1-го типа (СД 1), в том числе по детям, для которых тест-полоски критически важны.

До недавнего времени тест-полоски закупались по торговой марке глюкометров, используемых пациентами. Но теперь тест-полоски внесены в перечень медицинских изделий, на которые распространяется правило «третий лишний». Если на аукцион подаются две заявки на поставку медицинского изделия, от российских производителей или производителей из других стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), предложения иностранных производителей отклоняются.

Постановление не запрещает указывать бренд тест-полосок и глюкометра, которому они подходят. Однако обязательной теперь стала пометка в описании — «или эквивалент». Эквивалентом может стать любая тест-полоска, для которой у производителя есть в наличии глюкометр: постановление требует от поставщика безвозмездно поставлять вместе с тест-полосками и подходящие к ним глюкометры.

— Мы опасаемся, что это приведет к хаотичной замене тест-полосок, которыми пациенты пользуются сейчас, на более дешевые аналоги,— говорит Елена Перминова, мама ребенка с СД 1, председатель псковской общественной организации диабетиков «ЭндоЖизнь», региональный куратор направления «Сахарный диабет» Всероссийской организации родителей детей-инвалидов.

Дешевый не означает качественный. В случае с СД 1 дешевизна тест-полосок чревата непредсказуемыми результатами измерений. Родители диабетиков, описывая опыты с недорогими тест-полосками отечественного производства, говорят о критических погрешностях в измерениях.

Допустимо, когда показания разных глюкометров на 20% отличаются от лабораторных данных. Поэтому, начиная пользоваться новым глюкометром, пациенты сверяют показания с уровнем глюкозы в крови, полученным в лабораторных условиях, чтобы понять, занижает или завышает глюкометр показатели и насколько.

— У нас в регионе несколько лет назад выдавали недорогие тест-полоски и глюкометры к ним,— рассказывает Елена Перминова.— Начали поступать массовые жалобы от родителей, что прибор при замерах показывает разницу в 5–10%. Вроде бы это немного, однако каждый раз уровень глюкозы в указанном диапазоне был то выше, то ниже. Под такие нестабильные показания, даже с учетом лабораторных данных, подстроиться невозможно.

Сложностей опасаются и родители, чьи дети используют в лечении СД 1 иностранные инсулиновые помпы комбинированного вида, со встроенным глюкометром. К ним подходят только тест-полоски той же торговой марки.

— Самое важное, чтобы тест-полоски и глюкометры к ним были точны и постоянны и были в доступе,— говорит Елена Перминова.— Отсутствие необходимого страшит нас последствиями для здоровья детей. Мы будем следить за ситуацией и писать обращения, если проблема станет слишком серьезной, будем обращаться в прокуратуру, в суд. Но как же хочется всего этого избежать.

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Наталья Волкова, корреспондент Русфонда